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حجز أمين عهدة لحيازته 1165 عبوة مشروبات سريعة التحضير فاسدة بحدائق القبة

السبت، 30 مايو 2020 04:17 م
حجز أمين عهدة لحيازته 1165 عبوة مشروبات سريعة التحضير فاسدة بحدائق القبة مواد غذائيه_ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة حدائق القبة ، بحجز أمين عهدة بإحدى المجمعات الاستهلاكية ، وذلك لحيازته 1165 عبوة "مشروبات سريعة التحضير، فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، 24 ساعة ، لحين ورود التحريات.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط أمين عهدة بإحدى المجمعات الإستهلاكية بدائرة قسم شرطة حدائق القبة لحيازته (1165 عبوة "مشروبات سريعة التحضير – بسكويت – مياه معدنية") غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدون عليها ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المتسهلكين.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة ، التى تولت مباشرة التحقيق ، والتى أمرت بحجز المتهم 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة .


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