حبس 30 شخصا في واقعة حرق منزل المتهم بقتل شاب بقرية تليجة فى الشرقية

الشرقية-فتحية الديب

قررت نيابة كفر صقر العامة بالشرقية حبس 30 شخصا أربعة أيام علي ذمة التحقيقات،في واقعة حرق منزل المتهم بقتل شاب قرية تليجة، ووجهت النيابة العامة للمتهمين، القيام بأعمال البلطجة والحريق العمد وخرق حظر التجوال وحيازة أسلحة.

بداية الواقعة يوم الأربعاء، عندما تلقي اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بنشوب مشاجرة، بين عائلتى "م" وال ع" بسبب خلافات الجيرة وأسفرت عن إصابة " صالح م ح" 31 سنة من أبناء عائلة " ال ع" متأثرا بإصابته بالرأس وتوفى متأثرا بإصابته بعد نقله للمستشفي العام،وتوجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، برئاسة اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، والعميد عمرو رءوف، مدير المباحث، والأمن العام، والأمن المركزي.

وتبين من التحقيقات، فور علم أبناء عائلة" ال ع" بوفاة ابنهم توجه عدد من أبناء عائلتهم إلى منزل العائلة الثانية وأشعلوا النيران فى منزلين وحظيرة مواشي ، وتوجهت قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على النيران التى نشبت بمنزل المتهمين، وتمكنت الأجهزة الأمنية السيطرة على الأوضاع بالقرية وتم ضبط المتهم فى واقعة القتل، وتم البقاء على قوات أمنية بالقرية لحين تهدئة الأوضاع.