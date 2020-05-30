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حبس متهمين بترويج مخدر الهيروين بالشروق 4 أيام

السبت، 30 مايو 2020 01:31 م
حبس متهمين بترويج مخدر الهيروين بالشروق 4 أيام حبس-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس متهمين بترويج مخدر الهيروين بمنطقة الشروق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكانت نجحت مباحث القاهرة فى ضبط  اثنين العناصر الإجرامية لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهما 400 جرام هيروين فى الشروق.
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة اخطارا يفيد بتمكنت الخدمات الأمنية المعينة بكمين الإسماعيلية دائرة قسم شرطة الشروق من ضبط  (عامل ، عاطل - مقيمان بدائرة مركز شرطة المنيا – لهما معلومات جنائية مسجلة ) حال إستقلالهما سيارة أجرة، بتفتيشهما عثر بحوزتهما على كمية من مخدر الهيروين وزنت 400 جرام ، مبلغ مالى،  3 هواتف محمولة) .
 
بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
فى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة،  تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ،  سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.
 
 

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