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حبس متهمتين بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى 15 يومًا

السبت، 30 مايو 2020 11:27 ص
حبس متهمتين بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى 15 يومًا حبس متهمتين - ارشيفية
كتبت أمنية الموجى

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أمرت النيابة العامة، بحبس متهمتين 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما بمعرفة النيابة العامة فى اتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية، وأسندت النيابة إلى المتهمتين وهم كلا من: "ه. م"، و"ه. ر"، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها. 

 

وأسندت النيابة العامة  إلى المتهمتين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ووجهت النيابة للمتهمتين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصاديةبالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها. 

  

ووجهت النيابة إليهما عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاعالسياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها، ومشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فىالقانون بهدف الاخلال بالنظام العام.  

 

 كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمتين بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطهما في جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومي للبلاد. 

 


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