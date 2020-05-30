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حبس خادمتين بتهمة سرقة فيلا بالتجمع الأول 4 أيام

السبت، 30 مايو 2020 12:16 م
حبس خادمتين بتهمة سرقة فيلا بالتجمع الأول 4 أيام سرقة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس خادمتين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة محتويات فيلا بالتجمع الأول، وكان كشف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، غموض وتحديد وضبط مرتكبى واقعة سرقة فيلا بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، وأن خادمتين وراء الحادث، وتحرر محضر بالواقعة. 
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة التجمع الأول، يفيد بأن مالك شركة - مقيم بإحدى الفيلات بدائرة القسم، بإكتشافه سرقة ( مشغولات ذهبية ، مبالغ مالية ، هاتف محمول ، سماعة بلوتوث ، جهاز باور بنك ، 5 ساعات ماركات مختلفة ، 2 حقيبة يد حريمى بداخلهما  زجاجات عطور ، 3 فرشة شعر  ، 2 جهاز سشوار ) من داخل الفيلا سكنه ، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة. 
 
وعلى الفور إنتقلت مباحث القسم وبإجراء المعاينة تبين سلامة جميع منافذ الفيلا، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة وفحص  العاملين السابقين والحالين المترددين على الفيلا محل البلاغ أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة ( خادمة سابقة طرف المجنى عليه - مقيمة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالإشتراك مع صديقتها وتعمل خادمة و مقيمة بذات العنوان ) .
 
وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تم ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة، وأقرت الأولى بأنها نظرا ً لسابقة عملها كخادمة طرف المجنى عليه إختمرت فى ذهنها فكرة سرقته ، وفى سبيل ذلك إستعانت بصديقتها المتهمة الثانية حيث تمكنتا من التسلل للفيلا بإسلوب (التسلق) والدلوف عبر سلم خشبى بحديقة الفيلا ، والإستيلاء على المسروقات .
 
تم بإرشادهما ضبط كافة المشغولات الذهبية المستولى عليها  لدى ( عميلهما - عامل بمخبز - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) كما تم بإرشادهما ضبط باقى المسروقات بمسكن المتهمة الأولى، بإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
 
 
 

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