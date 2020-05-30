جمارك سفاجا تضبط 8 محاولات تهرب جمركى لطائرة تنصت لاسلكية وأسلحة بيضاء

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة عاطف أحمد غانم مدير عام جمارك سفاجا والبحر الاحمر بالتنسيق مع إدارة مكافحة التهرب الجمركي وإدارة الأمن الجمركي ومباحث الميناء من ضبط 8 محاولات تهرب جمركى لطائرة تنصت وتجسس لاسلكية وعدد من الأسلحة البيضاء وكمية من مستحضرات وأدوات التجميل بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .
أثناء إنهاء إجراءات تفتيش البضائع والأمتعة الشخصية الواردة من ميناء ضبا السعودى بإدارة الحركة برئاسة كل من هشام عوض بالوردية الأولى وأحمد رشدي بالوردية الثانية، تم الإشتباه فى مشمول 8 من البيانات الجمركية للأمتعة الشخصية الخاصة بركاب مصريين قادمة من السعودية والإمارات على العبارتين ميد لينك وبوسيدن ، وبالمعاينة الفعلية تبين وجود طائرة لاسلكية تعمل بالريموت كنترول مزودة بكاميرا وبلوتوث و 5 سيوف وخنجر و 95 سماعة بلوتوث و 50 فستان سواريه و 158عبايه رجالي و 230 علبة كريم وجه و 100 قلم روج و 150 قلم حواجب و 120علبة كريم تفتيح البشرة و 33 لتر من المبيدات الحشرية مخبأة داخل طرود الأمتعة الشخصية بطريقة يصعب الوصول إليها.
اشترك في الضبط كلا من موافي محمود وعمرو محمد وعاطف علي وحاتم محمد وموسى عبد اللطيف واسامة علي وعز الدين عبدة وعلي عبد اللطيف بإدارة الحركة وحمدي صابر مدير مجمع الوارد ومصطفى هاشم مدير التعريفة وعبد الراضي فؤاد مدير إدارة الأمن الجمركي ومحمد عامر مأمور التعريفة ومحمد رفعت ومحمد جابر بالمكافحة وحسن عيد بالأمن الجمركى .
وبلغت الرسوم والضرائب والتعويضات الجمركية المستحقة 574 ألف و 125 جنيه ، وقرر عاطف غانم مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 8 محاضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات .
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.
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