جمارك سفاجا تضبط 8 محاولات تهرب جمركى لطائرة تنصت لاسلكية وأسلحة بيضاء

كتب أحمد يعقوب

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة عاطف أحمد غانم مدير عام جمارك سفاجا والبحر الاحمر بالتنسيق مع إدارة مكافحة التهرب الجمركي وإدارة الأمن الجمركي ومباحث الميناء من ضبط 8 محاولات تهرب جمركى لطائرة تنصت وتجسس لاسلكية وعدد من الأسلحة البيضاء وكمية من مستحضرات وأدوات التجميل بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش البضائع والأمتعة الشخصية الواردة من ميناء ضبا السعودى بإدارة الحركة برئاسة كل من هشام عوض بالوردية الأولى وأحمد رشدي بالوردية الثانية، تم الإشتباه فى مشمول 8 من البيانات الجمركية للأمتعة الشخصية الخاصة بركاب مصريين قادمة من السعودية والإمارات على العبارتين ميد لينك وبوسيدن ، وبالمعاينة الفعلية تبين وجود طائرة لاسلكية تعمل بالريموت كنترول مزودة بكاميرا وبلوتوث و 5 سيوف وخنجر و 95 سماعة بلوتوث و 50 فستان سواريه و 158عبايه رجالي و 230 علبة كريم وجه و 100 قلم روج و 150 قلم حواجب و 120علبة كريم تفتيح البشرة و 33 لتر من المبيدات الحشرية مخبأة داخل طرود الأمتعة الشخصية بطريقة يصعب الوصول إليها.

اشترك في الضبط كلا من موافي محمود وعمرو محمد وعاطف علي وحاتم محمد وموسى عبد اللطيف واسامة علي وعز الدين عبدة وعلي عبد اللطيف بإدارة الحركة وحمدي صابر مدير مجمع الوارد ومصطفى هاشم مدير التعريفة وعبد الراضي فؤاد مدير إدارة الأمن الجمركي ومحمد عامر مأمور التعريفة ومحمد رفعت ومحمد جابر بالمكافحة وحسن عيد بالأمن الجمركى .

وبلغت الرسوم والضرائب والتعويضات الجمركية المستحقة 574 ألف و 125 جنيه ، وقرر عاطف غانم مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 8 محاضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.