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جمارك السيارات بالسويس تفرج عن 250 سيارة بقيمة 48 مليون جنيه خلال إبريل

السبت، 30 مايو 2020 11:37 ص
جمارك السيارات بالسويس تفرج عن 250 سيارة بقيمة 48 مليون جنيه خلال إبريل جمارك السيارات
كتب - أحمد يعقوب

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أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس برئاسة هشام السويفى خلال شهر إبريل 2020 عن 172 سيارة ركوب ملاكي موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة إفراجا نهائيا للااستخدام الشخصى والتجارى، وعن 57 سیارة إعفاءات لذوي الااحتياجات الخاصة بقیمة إجمالية 80 مليون و 463 ألف جنيه. 
 
وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 11 مليون و 196 ألف جنيه فيما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات 5 مليون و 355 ألف جنيه والضرائب بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 16 مليون و 550 ألف جنيه .  
 
وخلال شهر إبريل 2020 أيضا أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس نهائيا عن 31 سيارة نقل وميكروباص للااستخدام التجارى بقيمة 10 مليون و 196 ألف جنيه .
 
وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 2 مليون و 692 ألف بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة عنها مليون و 890 ألف جنيه بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 4 مليون و 582 ألف جنيه .
 
وبذلك تكون الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس قد أفرجت نهائيا خلال شهر إبريل 2020 عن 250 سيارة ركوب ملاكى وميكروباص ونقل بقيمة إجمالية بلغت 48 مليون و 957 ألف جنيه ويبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم والضرائب الأخرى المحصلة عنها حوالى 21 مليون و 133 ألف جنيه . 
 
من ناحية أخرى بلغ عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت من جمرك السويس خلال شهر إبريل 26 سيارة كما تم إعادة تصدير سيارة واحدة سبق الإفراج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت .

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