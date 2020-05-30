جامعة سوهاج تبدأ اليوم استقبال أبحاث طلاب سنوات النقل على المنصة الإلكترونية

سوهاج محمود مقبول

أعلنت جامعة سوهاج، عن بدء استقبال أبحاث طلاب سنوات النقل على المنصة الإلكترونية اليوم، وذلك في ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات، والتى بدأت اليوم السبت 30 مايو الجاري، وتستمر حتى مساء الخميس 2 يوليو المقبل 2020م، وذلك طبقاً للجدول الزمنى المعلن مسبقاً لكل كلية، مناشداً الطلاب والطالبات بضرورة الإطلاع على الجدول الزمنى والالتزام به ورفع الأبحاث على المنصة الإلكترونية فى الموعد المحدد أولاً بأول وفقاً لكل فرقة دراسية، وعدم تأجيل الرفع إلى اللحظات الأخيرة صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة.

كما أكد عزيز، على بدء طلاب الفرقة الأولى بكلية التجارة، اليوم السبت، عملية رفع المشروعات البحثية على المنصة الالكتروينة، ثم باقي الفرق الدراسية بكليات الجامعة تباعاً، وفقاً للجدول الزمني المعلن من قبل، ذلك للطلاب الذين سجلوا بياناتهم علي منصة الجامعة من قبل.

وأشار عزيز، فيما يتعلق بالطلاب الذين لم يسجلوا بياناتهم علي المنصة الالكترونية، تقرر فتح باب التسجيل لهم بعد إنتهاء المرحلة الأولي من رفع الأبحاث، والتى تنتهي مساء الخميس 2 يوليو 2020م، على أن يفتح باب التسجيل لهم على المنصة يوم 5 يوليو 2020م للتسجيل، ثم يمكنهم رفع الأبحاث وتحميلها ابتداءاً من يوم 10 يوليو 2020م ، وسوف يتم إعلان ذلك للطلاب لاحقاً.

وأشار رئيس الجامعة،على أن إدارة الجامعة تقدم كافة السبل والدعم وتسخر كل امكانياتها لخدمة الطلاب خلال الظروف الراهنة، للتيسير على الطلاب عملية رفع الأبحاث وتقييمها، مشيراً إلى أنه من يواجه أي مشكلة يتواصل مع الدعم الفني من خلال الاتصال على الرقم الموجود علي المنصة الالكترونية أو إرسال رسالة على الصفحة الرسيمة للمنصة عبر الفس بوك facebook.com/sohag.mis ، وسيتم استقبال الإستفسارات والشكاوى والرد عليها على مدار اليوم كاملاً.