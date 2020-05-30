اليوم السابع
Ads
السبت، 30 مايو 2020 08:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة سوهاج تبدأ اليوم استقبال أبحاث طلاب سنوات النقل على المنصة الإلكترونية

السبت، 30 مايو 2020 08:03 ص
جامعة سوهاج تبدأ اليوم استقبال أبحاث طلاب سنوات النقل على المنصة الإلكترونية جامعة سوهاج
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

أعلنت جامعة سوهاج، عن بدء استقبال أبحاث طلاب سنوات النقل على المنصة الإلكترونية اليوم، وذلك في ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات، والتى بدأت اليوم السبت 30 مايو الجاري، وتستمر حتى مساء الخميس 2 يوليو المقبل 2020م، وذلك طبقاً للجدول الزمنى المعلن مسبقاً لكل كلية، مناشداً الطلاب والطالبات بضرورة الإطلاع على الجدول الزمنى والالتزام به ورفع الأبحاث على المنصة الإلكترونية فى الموعد المحدد أولاً بأول وفقاً لكل فرقة دراسية، وعدم تأجيل الرفع إلى اللحظات الأخيرة صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة.

كما أكد عزيز، على بدء طلاب الفرقة الأولى بكلية التجارة، اليوم السبت، عملية رفع المشروعات البحثية على المنصة الالكتروينة، ثم باقي الفرق الدراسية بكليات الجامعة تباعاً، وفقاً للجدول الزمني المعلن من قبل، ذلك للطلاب الذين سجلوا بياناتهم علي منصة الجامعة من قبل.

 

وأشار عزيز، فيما يتعلق بالطلاب الذين لم يسجلوا بياناتهم علي المنصة الالكترونية، تقرر فتح باب التسجيل لهم بعد إنتهاء المرحلة الأولي من رفع الأبحاث، والتى تنتهي مساء الخميس 2 يوليو 2020م، على أن يفتح باب التسجيل لهم على المنصة يوم 5 يوليو 2020م للتسجيل، ثم يمكنهم رفع الأبحاث وتحميلها ابتداءاً من يوم 10 يوليو 2020م ، وسوف يتم إعلان ذلك للطلاب لاحقاً.

 

وأشار رئيس الجامعة،على أن إدارة الجامعة تقدم كافة السبل والدعم وتسخر كل امكانياتها لخدمة الطلاب خلال الظروف الراهنة، للتيسير على الطلاب عملية رفع الأبحاث وتقييمها، مشيراً إلى أنه من يواجه أي مشكلة يتواصل مع الدعم الفني من خلال الاتصال على الرقم الموجود علي المنصة الالكترونية أو إرسال رسالة على الصفحة الرسيمة للمنصة عبر الفس بوك facebook.com/sohag.mis ، وسيتم استقبال الإستفسارات والشكاوى والرد عليها على مدار اليوم كاملاً.

 

 


سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار مصرية

أبحاث طلاب الجامعة

جامعة سوهاج

رئيس جامعة سوهاج

المنصة الالكترونية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
استئناف تشغيل خطوط المترو اليوم من 6 صباحًا حتى 8 مساءً بعد إيقاف 6 أيام

استئناف تشغيل خطوط المترو اليوم من 6 صباحًا حتى 8 مساءً بعد إيقاف 6 أيام

عودة استخراج وثائق الأحوال المدنية والجوازات وتراخيص المرور.. الاثنين

عودة استخراج وثائق الأحوال المدنية والجوازات وتراخيص المرور.. الاثنين

اليوم.. عودة حظر التجوال من الثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً

اليوم.. عودة حظر التجوال من الثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً

"يا أم نيازى ضبش حرامى".. تعرف على أشهر إفيهات الفنان الراحل حسن حسنى

"يا أم نيازى ضبش حرامى".. تعرف على أشهر إفيهات الفنان الراحل حسن حسنى

التعليم: منع أى تزاحم بلجان امتحان الثانوية العامة والدبلومات للوقاية من كورونا

التعليم: منع أى تزاحم بلجان امتحان الثانوية العامة والدبلومات للوقاية من كورونا

اليوم.. منع التردد على مستشفيات ووحدات وزارة الصحة بدون كمامة

اليوم.. منع التردد على مستشفيات ووحدات وزارة الصحة بدون كمامة

انتهاء اليوم الـ66 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ66 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

الحكومة: استكمال 5 مشروعات طرق قومية أبرزها "الدائرى الإقليمى" 2020/2021

الحكومة: استكمال 5 مشروعات طرق قومية أبرزها "الدائرى الإقليمى" 2020/2021

السكة الحديد تستأنف اليوم تشغيل القطارات من 6.30 صباحًا حتى 7.30 مساءً

السكة الحديد تستأنف اليوم تشغيل القطارات من 6.30 صباحًا حتى 7.30 مساءً

وزارة التخطيط تكشف عن 4 قطاعات قادرة على التكيف مع تداعيات أزمة "كورونا"

وزارة التخطيط تكشف عن 4 قطاعات قادرة على التكيف مع تداعيات أزمة "كورونا"

وداعًا حسن حسنى.. نجوم الفن يودعون الفنان الكبير بكلمات مؤثرة.. نبيلة عبيد :فنان عظيم.. أشرف عبدالباقى: مع السلامة ياعم حسن.. أحمد السقا: هتوحشنا ربنا يغفر لك.. محمد فؤاد: سيظل قيمة فنية وإنسانية غالية علينا

وداعًا حسن حسنى.. نجوم الفن يودعون الفنان الكبير بكلمات مؤثرة.. نبيلة عبيد :فنان عظيم.. أشرف عبدالباقى: مع السلامة ياعم حسن.. أحمد السقا: هتوحشنا ربنا يغفر لك.. محمد فؤاد: سيظل قيمة فنية وإنسانية غالية علينا

7 آليات لحماية أموال التأمينات والمعاشات.. القانون أجاز تحصيلها بالحجز الإدارى

7 آليات لحماية أموال التأمينات والمعاشات.. القانون أجاز تحصيلها بالحجز الإدارى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة