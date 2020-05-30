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جامعة بنى سويف تلزم الأساتذة والعاملين والمترددين على منشآتها بارتداء الكمامة

السبت، 30 مايو 2020 01:28 م
جامعة بنى سويف تلزم الأساتذة والعاملين والمترددين على منشآتها بارتداء الكمامة الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف
بنى سويف ــ هانى فتحى

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أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، قرارا بإلزام جميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والعاملين بادارة الجامعة وأفراد الأمن وغيرهم بارتداء الكمامات الواقية، وذلك أثناء فترة تواجدهم بمقار عملهم بالجامعة وكلياتها ومعاهدها ووحداتها ومراكزها المختلفة وذلك تنفيذا  لقرارات رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح الدكتور منصور فى بيان له، أنه يحظر دخول الجمهور إلى الجامعة وكلياتها ومعاهدها ووحداتها ومراكزها المختلفة بدون ارتداء الكمامات الواقية، موجهاً كافة جهات الجامعة المختصة باتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة ومراعاة كافة قواعد مكافحة العدوى وعدم انتشار الفيروس وتطبيق كافة قواعد السلامة والصحة المهنية.

واضاف رئيس الجامعة، أن هذا القرار يأتى فى إطار حرص الجامعة على اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد لحماية أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالجامعة والمترددين عليها.

وأعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، فى وقت سابق، عن صرف مكافأة شهرية من الصناديق الخاصة بالجامعة لأعضاء الفريق الطبى بأقسام العزل الطبى بالمستشفى الجامعى والمدن الجامعية من الأطباء، والتمريض، والعمال.

وكشف الدكتور منصور عن صرف 5000 جنيه لكل طبيب من الأطباء العاملين بأقسام العزل الطبي، و3000 جنيه لكل ممرض من أعضاء فريق التمريض بأقسام العزل الطبي، و2000 جنيه لكل عامل من العمال العاملين بأقسام العزل الطبى ولحين زوال جائحة فيروس كورونا المستجد.

 

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