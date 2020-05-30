جامعة الفيوم تنعى أستاذ كلية الهندسة بعد وفاته بفيروس كورونا

الفيوم رباب الجالي

توفى منذ قليل الدكتور محمد مراد الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة الفيوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت الصفحة الرسمية لرئيس جامعة الفيوم نعيا للدكتور محمد مراد عضو هيئة التدريس بكلية الهندسة، قال خلاله: "بخالص الحزن والأسى وبقلوب راضية بقضاء الله وقدره ينعى الأستاذ الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أسرة جامعة الفيوم، وفاة الدكتور محمد مراد المدرس بقسم المدني بكلية الهندسة إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وتجدر الإشارة إلى أن جامعة الفيوم، سبق وقد أعلنت إصابة عدد من العاملين بالجامعة بفيروس كورونا، وذلك بعدما أعلنت إصابة رئيس الجامعة الدكتور أحمد جابر شديد أمس بفيروس كورونا.

وقالت الجامعة، فى بيان لها، إن بيان المتابعة اليومية للحالة الصحية للعاملين بجامعة الفيوم المصابين بعدوى فيروس كوفيد - 19، كشف عن إصابة عدد منهم بفيروس كورونا وتم عزلهمب المستشفى الجامعى .

وكان الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم احتجز منذ أيام بمستشفي العزل الصحي بجامعة الفيوم إثر ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وصرح الدكتور ياسر حتاتة عميد كلية الطب بجامعة الفيوم ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بالجامعة أنه تم خروج الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعدد من الحالات بعد إجراء مسحتين طبيتين متتاليتين والتأكد من سلبيتهما في كل مرة.