جامعة أسيوط تستأنف العمل بكافة قطاعاتها غداً بعد انتهاء إجازة عيد الفطر

أسيوط - فريق المحافظات

كشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط ، فى بيان صحفى له اليوم ، عن فتح أبواب الجامعة غداً الأحد ، الموافق 31 مايو ، واستئناف العمل بكافة قطاعتها التعليمية والخدمية ، وذلك عقب انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك والتى امتدت على مدار الأسبوع الماضى .

وأوضح رئيس جامعة أسيوط ، أنه من المقرر استئناف العمل داخل قطاعات الجامعة الإدارية والتعليمية بنصف الطاقة البشرية ، وذلك إعمالاً بقرار رئيس مجلس الوزراء بمد قراره بتخفيض العاملين بأجهزة الدولة المختلفة حتى 15 يونيه ، مشيراً إلى حرص إدارة الجامعة على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التى من شأنها الحفاظ على صحة وسلامة المتواجدين بها والتى يأتى فى مقدمتها استمرار أعمال التطهير والتعقيم بصورة دورية لمنع انتشار البكتريا والفيروسات المعدية .

وأصدر الدكتور طارق الجمال توجيهات مشددة للإدارات المختصة بضرورة متابعة تطبيق قراره الصادر فى وقت سابق بجعل إرتداء الكمامة شرطاً أساسياً لدخول الحرم الجامعى وإلزام كافة المترددين عليها بتطبيقه ، مشيراً إلى تكليفه لكافة أمناء الكليات باستلام الحصة المخصصة لكل كلية وفق الكثافة العددية الفعلية المتواجدة بها ، وذلك بسعر التكلفة ، مع تخصيص منفذ حر لبيع الكمامات أمام كلية التربية وفى مستشفيات أسيوط الجامعية لبيع الكمامات للاستخدام الشخصى للأفراد .