اليوم السابع
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جامعات النهضة والمنيا وغرب اسكتلندا تعد بحثا لصنع علاج كورونا من النباتات

السبت، 30 مايو 2020 12:26 م
جامعات النهضة والمنيا وغرب اسكتلندا تعد بحثا لصنع علاج كورونا من النباتات محمد الرشيدى رئيس مجلس أمناء جامعة النهضة
كتب محمد صبحى

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أسفر التعاون بين كلية الصيدلة بجامعة النهضة وجامعات بني سويف والمنيا وجامعة غرب اسكتلندا، وبمشاركة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن نشر بحث لاستكشاف الفعالية المحتملة لبعض النواتج الطبيعية كمضادات لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد 19 باستخدام النمذجة الجزيئية الحاسوبية، بالإضافة إلى دراسة الخصائص الفيزيائية والكيميائية لهذه المركبات كعلاجات محتملة للمرض.
 
ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتكثيف إجراء البحوث العلمية المتخصصة لاكتشاف علاج محتمل لفيروس كورونا، وبدعم من الدكتور حسام الملاحى رئيس جامعة النهضة، وإشراف الدكتور محمد أيوب نائب رئيس جامعة النهضة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور حمدى عبد الرحمن عميد كلية الصيدلة بالجامعة.
 
وخلص البحث إلى ترشيح مجموعة من المركبات الفينولية المتاحة بوفرة في كثير من النباتات والفواكه مثل الرمان والتوت بأنواعه والكركديه .
 
وجاء البحث تحت عنوان: "الطبيعة كنز دفين لأدوية محتملة مضادة لفيروس كورونا المستجد".
 
شارك فى البحث ،  الدكتور حسام مختار أستاذ مساعد العقاقير و وكيل الدراسات العليا بكلية الصيدلة جامعة النهضة ، الدكتور أحمد سيد المدرس بقسم العقاقير كلية الصيدلة جامعة النهضة ، الدكتورة أسماء أبوالمجد المدرس بقسم الكيمياء كلية الصيدلة جامعة النهضة ، والدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور أسامه رمضان أستاذ مساعد العقاقير بكلية الصيدلة جامعة المنيا و جامعة دراية، والدكتور مصطفى عزت أستاذ مساعد العقاقير كلية الصيدلة جامعة غرب اسكتلندا.
 
وتأمل أسرة الجامعة أن تسهم هذه البحوث العلمية  وغيرها مما يقوم به العلماء المصريون في سرعة التوصل لعلاج فعال للقضاء على هذا الوباء في القريب العاجل بإذن الله، داعين المولى عز وجل بأن يحفظ وطننا الحبيب قيادةً وشعبًا.

جامعه النهضة

كورونا

محمد الرشيدى

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