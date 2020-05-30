اليوم السابع
Ads
السبت، 30 مايو 2020 02:38 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تونس: فتح حدودنا قريبا للسياح الألمان والأوروبيين

السبت، 30 مايو 2020 01:19 م
تونس: فتح حدودنا قريبا للسياح الألمان والأوروبيين السياحة فى تونس
كتبت آمال رسلان 

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المدير العام للديوان الوطني للسياحة، نبيل بزيوش أن الحدود التونسية ستفتح قريبا، لاستقبال السياح الألمان والأوروبيين والجزائريين وغيرهم، مشيرا إلى أن المفاوضات جارية مع الأطراف الألمانية المعنية، من أجل فتح حدودها أيضا. وأفاد المسئول فى تصريح نقلته وكالة الأنباء التونسية أن جائحة كورونا أثرت على النشاط السياحي في تونس على غرار بقية بلدان العالم محدثة أزمة غير مسبوقة.

واعتبر بزيوش، أن اطلاق البروتوكول الصحي للسياحة سيبعث برسالة طمأنة لكل وكالات السفر وللسياح خاصة انه تم وضع جميع القواعد الصحية لضمان إقامة آمنة في تونس. من جهتها، ممثلة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، سارة شويبك، قالت إن الوكالة في تونس أطلقت " مشروع السياحة المستدامة" التي يعمل على إنشاء منتجات سياحية جديدة تعتمد على السياحة الثقافية وسياحة الانشطة في الفضاءات المفتوحة".

وبينت المسؤولة عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في تونس ، أن الهدف من هذا تنويع المنتوج السياحي وتعزيز صورة تونس، وزيادة مواطن الشغل وترسيخ مكانة قطاع السياحة في الاقتصاد التونسي.

وكان وزير السياحة والصناعات التقليدية التونسى محمد علي التومي قال ان الوزارة أعدت بروتوكول صحي بالشراكة مع وزارة الصحة والديوان الوطني السياحى ووزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في طب الشغل استعدادا لاستئناف نشاطات المطاعم والفنادق والمؤسسات السياحية. واكد وزير السياحة في تصريح سابق ان لجنة كوفيد 19 على مستوى رئاسة الحكومة، حددت الفترة الثالثة من الحجر الصحي الموجه لاستئناف نشاط القطاع السياحي والمتراوحة بين 4 و14 يونيو القادم.

وأضاف :" إلا أنه مع التوجه نحو الإنتصار على فيروس كورونا والسيطرة عليه بالإمكان التقديم في فترة استئناف نشاطات القطاع السياحي على مستوى المطاعم ووكالات السفر والفنادق في الفترة الثانية من الحجر الصحي الموجه المتراوحة بين 24 مايو و 4 يونيو القادم. وشهدت العائدات السياحية فى تونس تراجعا بنسبة 27% حتى 10 مايو مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019 حيث بلغت ما يقرب من 1 مليار دينار، وفق المعطيات التي نشرها البنك المركزي التونسي.


تونس

السياحة التونسية

فتح الحدود

اوروبا

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أمير مرتضى: لافتة القرن ستعود على أسوار الزمالك.. وحذفنا شعار الكاف

أمير مرتضى: لافتة القرن ستعود على أسوار الزمالك.. وحذفنا شعار الكاف

الشرطة تظهر العين الحمراء تجاه المخالفين لإجراءات مجابهة كورونا.. الداخلية: إجراءات حازمة تجاه سائقى الأجرة حال وجود راكب بدون كمامة.. وضبط 141 ألف شخص اخترقوا الحظر وغلق 77 مقهى و8 آلاف مطعم ومحل مخالف

الشرطة تظهر العين الحمراء تجاه المخالفين لإجراءات مجابهة كورونا.. الداخلية: إجراءات حازمة تجاه سائقى الأجرة حال وجود راكب بدون كمامة.. وضبط 141 ألف شخص اخترقوا الحظر وغلق 77 مقهى و8 آلاف مطعم ومحل مخالف

الداخلية تضبط 4 آلاف قطعة سلاح بينها جرينوف ورشاشات

الداخلية تضبط 4 آلاف قطعة سلاح بينها جرينوف ورشاشات

الداخلية: اتخاذ الإجراءات تجاه سائقى الأجرة حال وجود راكب بدون كمامة

الداخلية: اتخاذ الإجراءات تجاه سائقى الأجرة حال وجود راكب بدون كمامة

استبعاد التامفلو والإبقاء على الكلوروكين أبرز ملامح برتوكول علاج كورونا

استبعاد التامفلو والإبقاء على الكلوروكين أبرز ملامح برتوكول علاج كورونا

من اليوم ولمدة 15 يوما ..حظر التجوال يبدأ من 8 مساء وغلق المحال فى الـ 5

من اليوم ولمدة 15 يوما ..حظر التجوال يبدأ من 8 مساء وغلق المحال فى الـ 5

تعرف على طريقة العزل المنزلي لتحمي نفسك وأسرتك.. فيديو

تعرف على طريقة العزل المنزلي لتحمي نفسك وأسرتك.. فيديو

بالاسم ورقم الجلوس ..نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية بنسبة نجاح 99.8%

بالاسم ورقم الجلوس ..نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية بنسبة نجاح 99.8%

جمارك السيارات بالسويس تفرج عن 250 سيارة بقيمة 48 مليون جنيه خلال إبريل

جمارك السيارات بالسويس تفرج عن 250 سيارة بقيمة 48 مليون جنيه خلال إبريل

تقرير الصحة النفسية عن مكالمات كورونا يكشف: 50% منها من محافظة القاهرة.. والسيدات الأكثر احتياجا للدعم النفسى بنسبة 60%.. القلق والاكتئاب يسيطران على المتصلين.. و34% استعلموا عن الخدمات النفسية و65% طلبوها

تقرير الصحة النفسية عن مكالمات كورونا يكشف: 50% منها من محافظة القاهرة.. والسيدات الأكثر احتياجا للدعم النفسى بنسبة 60%.. القلق والاكتئاب يسيطران على المتصلين.. و34% استعلموا عن الخدمات النفسية و65% طلبوها

البنوك تبدأ غدا مواعيد العمل الجديدة من 9:30 صباحًا لـ3 عصرًا

البنوك تبدأ غدا مواعيد العمل الجديدة من 9:30 صباحًا لـ3 عصرًا

الإسكان تعلن أسماء الفائزين بوحدات الإعلان الـ 12 بمشروع الإسكان الاجتماعى

الإسكان تعلن أسماء الفائزين بوحدات الإعلان الـ 12 بمشروع الإسكان الاجتماعى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة