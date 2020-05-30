توقيع اتفاقية تعاون عسكرى بين أمريكا ورواندا

هند المغربي

وقعت رواندا والولايات المتحدة الأمريكية بالعاصمة كيجالي، اتفاقية أطلق عليها اسم "اتفاقية وضع القوات" بهدف تعزيز التعاون العسكري القائم بين البلدين.

وقع الاتفاقية وزير الخارجية والتعاون الدولي الرواندي فينسنت بيروتا وسفير الولايات المتحدة لدى رواندا بيتر فرومان. وفق وسائل اعلام محلية.

وأفادت وزارة الدفاع الرواندية في بيان لها أن هذه الاتفاقية تقضي بضرورة تغطية الدعم المتبادل في الإسناد والإمدادات والخدمات العسكرية لكلا البلدين، إضافة إلى تلبية احتياجات الأفراد الأمريكيين والمقاولين الأمريكيين، الذين قد يكونوا متواجدين بصورة مؤقتة في رواندا فيما يتعلق بزيارات السفن، وعمليات التدريب، والأنشطة الإنسانية، وغيرها من الأنشطة التي اتفق عليها الجانبان.