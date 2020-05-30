توريد 846 ألف طن قمح إلى صوامع وشون بنى سويف والشرقية

المحافظات أيمن لطفى -ايمان مهنى

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف انتظام أعمال توريد واستلام القمح للموسم الحالي، مشيراً إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع.

وأوضح محافظ بنى سويف فى بيان له، إستلام وتوريد 2574 طن قمح أمس الجمعة، ليصل إجمالى الكميات الواردة إلى الصوامع والشون منذ بداية الموسم وحتى صباح اليوم السبت إلى 202 ألف و32 طن قمح، بنسبة 101.% من المستهدف توريده هذا الموسم.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين، بشأن سير منظومة العمل فى توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالى 2019/2020، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتى التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين، حيث تم تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة برئاسة مدير عام التموين وعضوية مدير عام الزراعة، رئيس قسم صيانة الحبوب، ومن ديوان عام المحافظة ضمت كل من:مديرى المتابعة والشئون القانونية والتفتيش المالى والإدارى ومركز معلومات التنمية المحلية.

يذكر أن إجمالى المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر 133 ألف فدان والمستهدف هذا الموسم توريده 200 الف طن، حيث يتوافر بالمحافظة 22 موقعا تخزينيا بإجمالى طاقة استيعابية 230 ألف طن، إذ يستمر موسم التوريد 3 أشهر، منذ إنطلاق فى 15 أبريل 2020، ليختتم فى 15 يوليو المقبل.

وفى الشرقية ، أشار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن اطنان القمح ما زالت تثبت صدارتها بين محافظات الجمهورية فهى الأعلى ترتيب فى الزراعة والتوريد حتى الان مبشرة بنجاح الحصاد، حيث تم الإنتهاء من حصاد المساحة المزروعة لهذا العام بإجمالى (417882) الف فدان من الاقماح الذهبيه بزيادة تقدر (27) الف فدان عن العام الماضى، مؤكداً أن هذا الموسم شهد زراعه اصناف وتقاوى عاليه الإنتاجيه مثل (مصر 1، مصر 2، سدس14، جميز 12، جيزة 171و168 وشندويل) باستخدام طرق زراعة مختلفة ك (العفير - التخضير – الزراعة على مصاطب - السطارة المعدلة) والتى تساهم جميعها فى توفير كميات التقاوى المستخدمة و كميات كبيرة من المياه اللازمة للرى فضلا عن زيادة إنتاجية الفدان.

واكد محافظ الشرقية ان مراكز المحافظة تشهد إقبالا غير مسبوقا من المزارعين لتوريد محصولهم من القمح موضحاً انتظام عملية توريد القمح للصوامع والشون بدائرة المحافظة واشار ان إجمالى كمية الأقماح المحلية المورده حتى اليوم بلغت (644179) ألف طن و(903) كيلو قمح، لافتاً إلى أن توريد اليوم من الأقماح بلغ (3476) طن و(147) كيلو قمح وبلغ توريد القمح من بدايه الموسم حتى الأمس (640703) الف طن و (756) كيلو من القمح.

وشدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بضرورة تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام، والتيسير على المزارعين، وتذليل كافة العقبات التى تعوق عمليات التوريد حفاظًا على المحصول، باعتباره من المحاصيل الإستراتيجية المهمة، مشدداً على المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى المحافظة والإلتزام بإتباع كافة الاجراءات الاحترازية و الوقائية لمنع التكدس امام مواقع التسليم لمنع انتشار فيروس كورونا، خاصة أن هناك 90 يوما يتم خلالها استلام القمح من المزارعين ..

وعليه تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع وكيلى وزارتى الزراعة و التموين سيرعملية توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة والبالغ عددها 52 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية وخاصة تكفى لتخزين إحتياجات المحافظة من القمح لهذا العام مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرورعلى الصوامع والشون المطورة للوقوف على مدى جاهزيتها وإستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكافة الإشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية مبشره بنجاح محصول هذا العام 2020 .