توريد 121 ألفا و 433 طن قمح للشون والصوامع في الغربية

الغربية - مصطفى عادل

أعلن المهندس علي عبد الجواد وكيل وزارة الزراعه بالغربية، أنه تم توريد 121 ألفا و 433 طنا و 723كيلو حتى اليوم من خلال اللجنة العليا المشكلة برئاسة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بواقع 179 طنا و712 كيلو لشركة المطاحن. وللشركة المصرية 288 طنا و 80 كيلو .والبنك 441 طنا و 802 كيلو وأكد عبدالجواد في بيان له أنه تم الانتهاء من حصاد المساحة المنزرعه من محصول القمح لهذا الموسم بالكامل والتي تبلغ 130 ألف و703فدان.

يذكر أن حصاد القمح كان في بداية أبريل السابق وناشد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، المزارعين، باتباع تعليمات التوريد والاستلام، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، فى ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كوروناالمستجد. يذكرأنه قدتم تشكيل اللجان الخاصة باستلام محصول القمح، وهي مكونة من مندوب عن مديرية الزراعة، ومندوب عن مديرية التموين والتجارة، ومندوب من هيئة سلامة الغذاء، وأمين الموقع التخزيني، ومندوب عن الجمعية القبانية

من ناحيه أخرى أعلن الدكتور طارق رحمي ، محافظ الغربية في بيان له، أن حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية أو البناء المخالف، أسفرت عن إزالة 1022 حالة تعدٍ ومخالفة خلال الفترة من 16 مارس الماضي وحتى الآن، وأوضح محافظ الغربية ، أنه تم إزالة فورية فورية لـ 494 حالة تغد علي الأراضي الزراعية علي مساحة 24 فدان و 10 قيراط و 5 سهم، و 352 مخالفة بناء علي مساحة 48 ألف و 390 مترًا مربعا، وإزالة 176 تغد علي أراضي أملاك الدولة علي مساحة 8 آلاف و 667.5 مترًا مربعا.

وأشار المحافظ ، الي استمرار تنفيذ حملات الإزالة لردع المخالفين لاستغلال فترات الحظر ، مؤكدا علي مواجهةً كافة أشكال التعديات والمخالفاتبكل حزم وحسم ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء . وكان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، ونائبه الدكتور أحمد عطا، قد قاما بجولة تفقدية بشوارع مدينة طنطا، لمتابعة الالتزام بقرارات وإجراءات الدولة في مجابهة فيروس كورونا المستجد. وأكد محافظ الغربية، أنه جاري دراسة عمل بعض التعديلات المرورية اللازمة لتسهيل ربط حركة المرور بالطرق السريعة دخولا وخروجا، وبما يساهم في انسياب الحركة المرورية. كما وجه المحافظ كافة الأجهزة التنفيذية بضرورة المتابعة الميدانية للحالة العامة في الشوارع، مشدداً خلال جولته على ضرورة رفع القمامة أولا بأول ورفع الاشغالات والاستفادة من فترة حظر التجوال فى قيام المراكز والمدن والأحياء بحملات النظافة والتطهير والتعقيم.