تنفيذ 51 إزالة واسترداد 1500 متر من أراضى أملاك الدولة بالغربية.. صور

الغربية عادل ضرة

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم السبت، عن تنفيذ 51 قرار إزالة لاسترداد أراضى أملاك الدولة وعدم استغلالها، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات رئيس مجلس الوزراء .

وأوضح محافظ الغربية، في بيان له اليوم ، أنه تم تنفيذ حملة إزالة موسعة بالتنسيق مع قوات الامن ، أسفرت عن تنفيذ 8 قرارات إزالة لتعديات علي الأراضي الزراعية في مركزي طنطا والمحلة الكبرى علي مساحة 21 قيراط و 4 سهم ، و 4 قرارات إزالة لمخالفات بناء بحي اول وثان طنطا، علي مساحة 880 متر .

كما أسفرت الحملة عن تنفيذ 39 قرار إزالة لتعديات علي أراضي املاك الدولة في مركز بسبون ومركز المحلة الكبرى بإجمالي مساحة 1526 متر ، شملت 11 حالة تعد أملاك الآثار ، و 19 حالة تعد علي أملاك الري، و 9 حالات تعد علي أملاك نهر النيل .

من ناحية أخرى أكد الدكتور طارق رحمي فى بيان له، محافظ الغربية على التصدي بكل حزم وحسم لكافة أشكال التعديات علي أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية أو البناء المخالف، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن.

وأوضح عادل داوود رئيس حي أول طنطا ، أنه تم إحالة 20 مخالفة بناء في حي أول طنطا للنيابة العسكرية، وذلك استمرارا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية باستمرار تنفيذ الحملات المكبرة لضبط البناء العشوائي المخالف للقانون.

وأضاف "داوود"، انه تم إزالة فورية لدور تاسع علوي علي مساحه 130 امتداد شارع النادي من السريع، من خلال الحملة المكبرة التي تم تنفيذها اليوم بنطاق الحي.

من ناحيه اخرى أجرى الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، جولة تفقدية، اليوم، رافقه خلالها الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ، واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، لمعاينة الأعمال الجارى تنفيذها لتطوير كورنيش المرشحة.

وخلال الجولة، أصدر محافظ الغربية توجيهاته لرئيس مركز ومدينة طنطا بضرورة التنسيق مع وكيل وزارة الزراعة بالغربية بإزالة الأشجار الموجودة على قطعة أرض سوف يقام عليها كافيه بزمام عزبة الأوقاف واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدى .