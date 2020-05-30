اليوم السابع
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السبت، 30 مايو 2020 01:12 م
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تنفيذ 2136 حكما قضائيا وتحرير 1703 مخالفة مرورية بالقليوبية

السبت، 30 مايو 2020 12:04 م
تنفيذ 2136 حكما قضائيا وتحرير 1703 مخالفة مرورية بالقليوبية ضبط متهمين - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه

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تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية ، من ضبط 274 محكوما عليهم ، و 6أحكام جنائية ، خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والتشكيلات العصابية ، وتم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

تلقى اللواء جمال الرشيدى ، مدير أمن القليوبية ، إخطارًا من اللواء هشام سليم ، مدير إدارة البحث الجنائى ، بضبط 274 محكوما عليهم بإجمالى 2136 أحكام منفذة، 631 حكما جزئيًا، و122حكما مستأنفا، وتحصيل 1309 غرامة، وتحرير 86 مخالفة .

كما تم شن حملة مرورية بالطرق العامة والرئيسية بالمحافظة ، وأسفرت الحملة عن تحرير مخالفات مرورية لقائدى سيارات ودراجات نارية ، حيث تم تحرير 1708 مخالفة ، و 713 مخالفة انتظار خاطئ ، و 155 تصالح فورى ، وسحب 20 دراجة نارية وحجز 8 دراجات ، وتحصيل مبلغ  15500.

وفى مجال ضبط القضايا التموينية ، برئاسة العقيد أحمد سليم ، تم ضبط 20 قضية تموينية ، شملت قضية سلع منتهية الصلاحية ، وقضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى ، و10 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و6 بمجال الغش التجارى ومصانع غير مرخصة، وتم التحفظ على المتهمين وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

كما  تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 186 محكوما عليهم، و13 حكما  جنائيا، خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والتشكيلات العصابية وتم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وعرضهم علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم، مدير إدارة البحث الجنائى، بضبط 186 محكوما عليهم بإجمالى 2664 أحكام منفذة، 893 حكما جزئيًا، و186حكما مستأنفا، وتحصيل 1518 غرامة، وتحرير 54 مخالفة     .

كما تم شن حملة مرورية بالطرق العامة والرئيسية بالمحافظة وأسفرت الحملة عن تحرير مخالفات مرورية لقائدى سيارات ودراجات نارية، حيث تم تحرير  1461 مخالفة، و476 مخالفة   انتظار خاطئ، و 144 تصالح فورى، وسحب 22 دراجة نارية وحجز 2 دراجات، وتحصيل مبلغ 7200.

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