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تموين المنوفية : حررنا 112 محضرا للمخالفين لردع جشع التجار

السبت، 30 مايو 2020 09:33 ص
تموين المنوفية : حررنا 112 محضرا للمخالفين لردع جشع التجار مخبز - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أعلن المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية ، أنه قد تم تحرير 112 مخالفة تموينية خلال حملة مكبرة ، وذلك فى إطار الحملات المكثفة بجميع مراكز المحافظة ، لردع جشع التجار فى جميع أنحاء المحافظة .

وأضاف الجمال فى تصريحات خاصة "لليوم السابع" أن المخالفات تنوعت بين أصحاب المخابز البلدية ، منها تقارير نقص وزن ، ومحاضرا ما بين مواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين ، عدم إعلان ومزاوله النشاط بدون ترخيص ، ومستودعات، ومحطات وقود لقيامه بيبع الدعم فى السوق السوداء ،ومراقبة الاسواق يوميا .

وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية ، على أستمرار الحملات المكثفة على المحلات والاسواق من أجل ضبط السلع المجهولة المصدر ، وتحرير محاضر لاصحاب المخابز المخالفة من أجل وصول الدعم لمستحقية .

مشيرا إلى أن كل إدارة تشن حملات يومية على الأسواق والمحلات بالاشتراك مع مسؤولين من المديرية وذلك لردع جشع التجار .

وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، على عمل المخابز يومى السبت والجمعة.

وأوضح كل مايشغلنا ضبط الأسعار خلال الفترة القادمة وتحرير محاضر المخالفين لكى يكون عبرة لغيرهم ،وذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بشن حملات تموينية على مختلف منشآت بيع وعرض المواد الغذائية والسلع التموينية والمخابز ومستودعات المواد البترولية للتصدى لأية مخالفات أو محاولات التلاعب فى السوق.

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، قد أعلن عن تحرير 374 محضرتموينى بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال الحملات التموينية التى شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية ، وذلك لتشديد الإحكام والرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البترول حفاظاً على حقوق المواطنين.

مضيفا بأنه من أبرز القضايا التموينية التى تم ضبطها، تحرير 7 محاضر جنح ضد أصحاب محلات بقالة بمراكز (تلا – أشمون – الباجور ) وتم التحفظ على 10 شيكارة دقيق مجهول المصدر ،وكرتونة عصير مجهولة المصدر ، 6250 كجم أرز مجهول المصدر، 101 كجم لحوم منتهية الصلاحية ، والتحفظ على 80 كجم مسلى مجهولة المصدر ، 10 كرتونة منظفات مجهولة المصدر. وقد شدد محافظ المنوفية على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وحماية المواطنين ضد أى تلاعب.

 

 


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