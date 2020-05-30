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تفريغ 6135 طن رخام وتداول 18 سفينة بموانئ بورسعيد

السبت، 30 مايو 2020 12:57 م
تفريغ 6135 طن رخام وتداول 18 سفينة بموانئ بورسعيد موانئ بورسعيد
بورسعيد – السيد فلاح

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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي" أن ميناء غرب بورسعيد  إستقبل السفينة AYSHA.M والتى ترفع علم جزر القمر ويبلغ طولها 97 متر والغاطس 6.4 متر، وذلك لتفريغ  6135 طن رخام بالميناء.

وبلغ إجمالي حركة السفن اليوم 18 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن  وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين.

وسجل ميناء غرب بورسعيد مغادرة سفينة حاويات ومن المنتظر دخول سفينة، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ومغادرة سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينة.

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات التفريغ  على الأرصفة.

من ناحية أخرى، أعلن المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن تحقيق ميناء شرق بورسعيد نتائج وإنجازات جيدة خلال الربع الأول من العام 2020، حيث شهدت مؤشرات الأداء ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مشيراً إلى ارتفاع إيرادات التحصيل والموازين بالميناء بنسبة 80.5%.

كما زادت أعداد السفن المترددة على الميناء بنسبة 31.8%، وتنامى متوسط أعداد الحاويات المتداولة بنسبة 36.4% والحاويات الصادرة بنسبة 77.3% والحاويات الواردة بنسبة 19.5%، كما ارتفع متوسط الطاقة المحققة بالطن بنسبة 27%.

وكشف رئيس الهيئة الاقتصادية عما حققته ميناء شرق بورسعيد خلال شهر مارس الماضى رغم تباطؤ النمو التجارى والركود الاقتصادى الذى يشهده العالم جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، إلا أن الميناء شهدت ارتفاعاً فى أعداد السفن المترددة عليه بنسبة 17.6 % مقارنة بشهر مارس 2019، كما تنامى متوسط أعداد الحاويات المتداولة بنسبة 15.5 %، والحاويات الواردة بنسبة 7% والصادرة بنسبة 78.7%.

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