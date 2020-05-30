اليوم السابع
Ads
السبت، 30 مايو 2020 03:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعليم بنى سويف: إعلان نتيجة الإعدادية عقب مراجعة درجات وترتيب الأوائل

السبت، 30 مايو 2020 02:52 م
تعليم بنى سويف: إعلان نتيجة الإعدادية عقب مراجعة درجات وترتيب الأوائل سهام يوسف وكيل تعليم بني سويف
بني سويف أيمن لطفي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت سهام يوسف وكيل مديرية التربية والتعليم ببنى سويف، على أن لجنة النظام والمراقبة أوشكت على الانتهاء من مراجعة درجات الأوائل ومراعاة ترتيبهم، ووضع أسمائهم داخل لوحة الشرف، وبذلك يمكن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية منتصف أو نهاية الأسبوع الحالى، بعد اعتمادها من محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى.

 

وأشارت سهام يوسف فى بيان إلى أنه عقب انتهاء الموعد المحدد لتقديم الطلاب أبحاث المواد الدراسية، بدأت لجنة النظام والمراقبة ومقرها مدرسة جمال عبد الناصر بمدينة بنى سويف العاصمة، أعمال تصحيح الأبحاث ورصد الدرجات، مع مراعاة الدقة ليحصل كل طالب على حقه، وذلك فى ظل ظروف أزمة فيروس كورونا المستجد، وعقب إعلان النتيجة سيسمح للطلاب بتقديم التظلمات لتتولى لجنة خاصة فحصها وفقا للشروط التى أقرتها الوزارة.

 

وفى نفس السياق أعلنت أنه لن يسمح للعاملين بمبنى المديرية والإدارات التابعة لها، وكذلك المواطنين المترددين على هذه المقرات، بالدخول بدون ارتداء الكمامات، وإتباع الإجراءات الوقائية اللازمة، وذلك حرصا على سلامة الجميع، فى ظل الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتماشيًا مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1069 بشأن الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا المستجد للفترة التالية لإجازة عيد الفطر المبارك.

 

وأشارت سهام يوسف إلى أنه سيتم مراقبة الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى بين الأفراد مسافة مترين على الأقل، وتوقيع عقوبات فورية على المخالفين من العاملين، ومنع المترددين المخالفين وغير الملتزمين من دخول المديرية والإدارات التابعة بالمراكز الإدارية السبع.

 


اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصريه

اخبار المحافظات

بني سويف

التربيه والتعليم

نتيجه الإعداديه

ارتداء الكمامه

ترتيب الأوائل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أفضل لاعب في الدوري الياباني: محمد صلاح مثلى الأعلى فى كرة القدم

أفضل لاعب في الدوري الياباني: محمد صلاح مثلى الأعلى فى كرة القدم

صور .. محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99٪

صور .. محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99٪

أمير مرتضى: لافتة القرن ستعود على أسوار الزمالك.. وحذفنا شعار الكاف

أمير مرتضى: لافتة القرن ستعود على أسوار الزمالك.. وحذفنا شعار الكاف

"العليا لعلاج كورونا": أفيجان يدخل مرحلة التجارب السريرية على مرضى كوفيد 19

"العليا لعلاج كورونا": أفيجان يدخل مرحلة التجارب السريرية على مرضى كوفيد 19

الشرطة تظهر العين الحمراء تجاه المخالفين لإجراءات مجابهة كورونا.. الداخلية: إجراءات حازمة تجاه سائقى الأجرة حال وجود راكب بدون كمامة.. وضبط 141 ألف شخص اخترقوا الحظر وغلق 77 مقهى و8 آلاف مطعم ومحل مخالف

الشرطة تظهر العين الحمراء تجاه المخالفين لإجراءات مجابهة كورونا.. الداخلية: إجراءات حازمة تجاه سائقى الأجرة حال وجود راكب بدون كمامة.. وضبط 141 ألف شخص اخترقوا الحظر وغلق 77 مقهى و8 آلاف مطعم ومحل مخالف

الداخلية تضبط 4 آلاف قطعة سلاح بينها جرينوف ورشاشات

الداخلية تضبط 4 آلاف قطعة سلاح بينها جرينوف ورشاشات

الداخلية: اتخاذ الإجراءات تجاه سائقى الأجرة حال وجود راكب بدون كمامة

الداخلية: اتخاذ الإجراءات تجاه سائقى الأجرة حال وجود راكب بدون كمامة

استبعاد التامفلو والإبقاء على الكلوروكين أبرز ملامح برتوكول علاج كورونا

استبعاد التامفلو والإبقاء على الكلوروكين أبرز ملامح برتوكول علاج كورونا

من اليوم ولمدة 15 يوما ..حظر التجوال يبدأ من 8 مساء وغلق المحال فى الـ 5

من اليوم ولمدة 15 يوما ..حظر التجوال يبدأ من 8 مساء وغلق المحال فى الـ 5

تعرف على طريقة العزل المنزلي لتحمي نفسك وأسرتك.. فيديو

تعرف على طريقة العزل المنزلي لتحمي نفسك وأسرتك.. فيديو

بالاسم ورقم الجلوس ..نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية بنسبة نجاح 99.8%

بالاسم ورقم الجلوس ..نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية بنسبة نجاح 99.8%

جمارك السيارات بالسويس تفرج عن 250 سيارة بقيمة 48 مليون جنيه خلال إبريل

جمارك السيارات بالسويس تفرج عن 250 سيارة بقيمة 48 مليون جنيه خلال إبريل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة