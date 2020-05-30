تعليم بنى سويف: إعلان نتيجة الإعدادية عقب مراجعة درجات وترتيب الأوائل

أكدت سهام يوسف وكيل مديرية التربية والتعليم ببنى سويف، على أن لجنة النظام والمراقبة أوشكت على الانتهاء من مراجعة درجات الأوائل ومراعاة ترتيبهم، ووضع أسمائهم داخل لوحة الشرف، وبذلك يمكن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية منتصف أو نهاية الأسبوع الحالى، بعد اعتمادها من محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى.

وأشارت سهام يوسف فى بيان إلى أنه عقب انتهاء الموعد المحدد لتقديم الطلاب أبحاث المواد الدراسية، بدأت لجنة النظام والمراقبة ومقرها مدرسة جمال عبد الناصر بمدينة بنى سويف العاصمة، أعمال تصحيح الأبحاث ورصد الدرجات، مع مراعاة الدقة ليحصل كل طالب على حقه، وذلك فى ظل ظروف أزمة فيروس كورونا المستجد، وعقب إعلان النتيجة سيسمح للطلاب بتقديم التظلمات لتتولى لجنة خاصة فحصها وفقا للشروط التى أقرتها الوزارة.

وفى نفس السياق أعلنت أنه لن يسمح للعاملين بمبنى المديرية والإدارات التابعة لها، وكذلك المواطنين المترددين على هذه المقرات، بالدخول بدون ارتداء الكمامات، وإتباع الإجراءات الوقائية اللازمة، وذلك حرصا على سلامة الجميع، فى ظل الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتماشيًا مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1069 بشأن الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا المستجد للفترة التالية لإجازة عيد الفطر المبارك.

وأشارت سهام يوسف إلى أنه سيتم مراقبة الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى بين الأفراد مسافة مترين على الأقل، وتوقيع عقوبات فورية على المخالفين من العاملين، ومنع المترددين المخالفين وغير الملتزمين من دخول المديرية والإدارات التابعة بالمراكز الإدارية السبع.