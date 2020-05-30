اليوم السابع
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تعقيم وتطهير منشآت القطاع الشمالى للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. صور

السبت، 30 مايو 2020 01:42 م
تعقيم وتطهير منشآت القطاع الشمالى للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. صور تعقيم وتطهير منشآت المنطقة الاقتصادية لبورسعيد
بورسعيد – السيد فلاح - محمد فرج

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واصلت موانئ بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مدار أكثر من شهرين، أعمال التعقيم والتطهير، ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمجابهة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك بعدعطلة عيد الفطر المبارك، واتخذت الهيئة كافة الإجراءات الوقائية للعاملين تجاه الفيروس، وطرق انتشاره وكيفية مقاومته حيث دفعت بفرق وأطقم وقائية من قبل العاملين بصندوق نظافة الأرصفة والساحات التابع للهيئة، لإجراء عمليات التطهير بصفة مستمرة وتعقيم جميع المنشأت والمبانى الخاصة بها، شملت مقر الهيئة بالقطاع الشمالي والمنشآت التابعة والمكاتب المتردد عليها بعض الجمهور، وكذا تطهير موانئها "شرق وغرب بورسعيد"، وكذا القاطرات البحرية، واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور للكمامات للتوعية من الفيروس، والتى من شأنها حفظ سلامتهم.

وتهدف أعمال التطهير والتعقيم إلى توفير بيئة صحية ملائمة وبما يضمن توفير مظلة صحية آمنة تجابه تداعيات هذا الفيروس.

من ناحية أخرى، أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي" أن ميناء غرب بورسعيد  استقبل السفينة AYSHA.M والتى ترفع علم جزر القمر ويبلغ طولها 97 مترا والغاطس 6.4 متر، وذلك لتفريغ  6135 طن رخام بالميناء.

وبلغ إجمالي حركة السفن اليوم 18 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن  وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين.

وسجل ميناء غرب بورسعيد مغادرة سفينة حاويات ومن المنتظر دخول سفينة، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ومغادرة سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينة.

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مواجهه كورونا

موانى بورسعيد

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