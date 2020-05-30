تعرف على أسعار ومنافذ بيع الكمامات بأسعار مخفضة بالوادى الجديد

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ، أنه بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الإلتزام بإرتداء الكمامة بالأماكن والمواصلات العامة والمصالح الحكومية ولأسواق إعتباراَ من اليوم السبت ٣٠ مايو ٢٠٢٠ ، ضمن التدابير الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، جرى التوجيه من ديوان عام المحافظة بتوافر كمامات طبية مطابقة للمواصفات، للبيع بسعر ٤ جنيهات للكمامة وذلك بالمنافذ التالية :"منفذ الديوان العام، منفذ ميدان البساتين بالخارجة، منفذ موقف القري بالخارجة، منفذ موقف المحافظات بالخارجة، المنافذ التابعة للوحدات المحلية بالمراكز".

وقال الزملوط أن المحافظة ستبدأ من صباح غٍد الأحد، منع وحظر دخول المواطنين لجميع المصالح الحكومية والهيئات على مستوي مراكز ومدن وقري المحافظة من دون ارتداء الكمامة ، مؤكدًا في بيان صحفي، صدور قرار المحافظة رقم 147 لسنة 2020، والذي يتضمن منع دخول المصالح الحكومية بدون ارتداء الكمامة سواء للعاملين أو المواطنين، وتغريم المخالفين 4 آلاف جنيه.

واضاف الزملوط، متابعة التزام المواطنين بكافة التعليمات الصادرة، مشيرًا إلى فرض حظر التجوال بدءًا من الساعة الثامنة مساء وحتى السادسة صباحاً، وغلق المحال التجارية والأنشطة المختلفة الغير مستثناة من قرار الحظر في تمام الساعة الخامسة مساء.

وأوضح محافظ الوادي الجديد، أن لجنة إدارة أزمة كورونا بالمحافظة لن تدخر جهداً للتصدي لانتشار جائحة كورونا، لافتًا إلى أن القرار شمل أيضاً تطبيق ارتداء الكمامات بجميع الأسواق، أو المجمعات والسوبر ماركت، والمحلات، وكذلك أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية والسيرفيس سواء العامة أو الخاصة.

أكد الزملوط، أن الكمائن الثابتة والمتحركة الشرطية ستحرر مخالفات لسائقي سيارات السرفيس في حالة ضبط أي سائق أو راكب لا يرتدي الكمامة، بالتزامن مع تكليف الطب الوقائي بتنفيذ خطة التطهير والتعقيم لمنازل المصابين والأماكن المجاورة للمنطقة طبقاً للمخطط الوقائي ومكافحة العدوى بالمحافظة.