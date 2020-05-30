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تعافى 10 حالات جديدة من فيروس كورونا وخروجها من العزل ببنى سويف

السبت، 30 مايو 2020 01:12 ص
تعافى 10 حالات جديدة من فيروس كورونا وخروجها من العزل ببنى سويف تعافى 10 حالات جديدة من فيروس كورونا وخروجها من العزل ببنى سويف
بني سويف أيمن لطفي

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أشاد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف بالجهد المشرف الذى تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة في ظل أزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى  تشغيل مقر المدينة الجامعية ببني سويف شرق النيل اعتبارا من 4 مايو الجارى لاستقبال الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد المستقرة، لحين التعافي التام والخروج، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارتى الصحة والسكان والتعليم العالي لتشغيل المدن الجامعية لاستقبال الحالات الثابت ايجابيتها لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19وحالتها مستقره ولا تحتاج  لدخول  المستشفيات.

تعافى 10 حالات جديدة من فيروس كورونا وخروجها من العزل ببنى سويف (2)

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير مديرية الصحة الذى تضمن تعافى 10 حالات "بينهم أطفال"، من فيروس كورونا وخروجها من مستشفى عزل المدينة الجامعية، وبذلك يصل إجمالى المتعافين الذين غادروا العزل َمنذ تشغيله  120 حالة.

تعافى 10 حالات جديدة من فيروس كورونا وخروجها من العزل ببنى سويف (3)

وأشار الدكتور محمديوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة في بيان إلى متابعة محافظ بني سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التي قد تواجه المنظومة أولا بأول ،مؤكدا على الاستعداد مسبقا لتشغيل المدينة الجامعية ببني سويف شرق النيل لاستقبال الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد المستقرة حالتها لحين التعافي التام والخروج عن طريق مديرية الصحة، من خلال تم تجهيز الفرق والمستلزمات الطبية والأدوية وغيرها من التجهيزات الطبية اللازمة، وذلك من خلال التنسيق مع الغرفة المركزية لوزارة الصحة المسؤولة عن نقل الحالات الإيجابية للمستشفيات والمدن الجامعية "105".

تعافى 10 حالات جديدة من فيروس كورونا وخروجها من العزل ببنى سويف (4)

وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه نقل  شكر وتقدير محافظ بنى سويف  للدكتور أسامة أحمد عبد الفتاح مدير العزل بالمدينة الجامعية في الفترة الحالية والفريق الطبي والتمريض والإدارين والخدمات المعاونة على أداء واجبهم تجاه المرضى.

تعافى 10 حالات جديدة من فيروس كورونا وخروجها من العزل ببنى سويف (1)
 

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