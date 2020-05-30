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تطبيق غرامة على 121 سائقا بالشرقية لعدم الالتزام بارتداء الكمامة

السبت، 30 مايو 2020 01:36 م
تطبيق غرامة على 121 سائقا بالشرقية لعدم الالتزام بارتداء الكمامة حملة للتأكد من إلتزام السائقين والركاب بأرتداء الكمامات
الشرقية - إيمان مهنى

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أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضبط 121 سيارة مابين ميكروباص أجرة ورحلات وتاكسى عداد وسرفيس مخالفة بمدينة الزقازيق وتغريم سائقيها لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الواقية تنفيذاً للقرار الصادر فى هذا الشأن.

أكد المحافظ ، على مدير الإدارة العامة للمواقف بإلزام أصحاب السيارت بتعقيم السيارات وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من إرتداء السائق والركاب الكمامة الواقية، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وفى ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات لمدير إدارة المرور بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف والمتابعة الميدانية بالمحافظة بشن حملات مفاجئة على سائقى سيارات الأجرة والمواقف العمومية، للتأكد من التزام السائقين والركاب إرتداء الكمامة الواقية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية.. أكد عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام أنه بالإشتراك مع إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف تم تشكيل 5 مجموعات عمل لرصد السائقين المخالفين وغير الملتزمين بارتداء الكمامة الواقيه بمناطق " الأحرار - العصلوجى - الزراعة - موقف المنصورة " بالزقازيق و(ميدان الطيارة) ببلبيس، أسفرت عن ضبط 121 سيارة مخالفة وتم تفعيل قرار المحافظ رقم 5770 لسنة 2020 بتحصيل غرامة لاتقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه من السائقين المخالفين.

 

من إلتزام السائقين والركاب 2
حملة للتأكد من إلتزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات

 

من إلتزام السائقين والركاب 3
حملة للتأكد من إلتزام السائقين والركاب بأرتداء الكمامات

 

من إلتزام السائقين والركاب 4
حملة للتأكد من إلتزام السائقين والركاب بأرتداء الكمامات

 

من إلتزام السائقين والركاب 5
حملة للتأكد من التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات

 

من إلتزام السائقين والركاب 6
حملة للتأكد من إلتزام السائقين والركاب بأرتداء الكمامات

 

من إلتزام السائقين والركاب
حملة للتأكد من التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات

 


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