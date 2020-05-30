بغداد (أ ش أ)

أعلن محافظ النجف العراقية لؤى الياسرى رئيس خلية الأزمة، اليوم السبت، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ودعا الياسرى - في بيان أوردته الوكالة العراقية للأنباء - إلى الالتزام بقرارات خلية الأزمة للحد من انتشار الوباء، كما طالب بالالتزام بالتوصيات الصادرة من الفرق الصحية للقضاء على هذه الجائحة.

وفي سياق متصل، أعلنت دائرة صحة محافظة المثنى، تسجّيل 14 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في المحافظة. وأفاد مدير عام صحة محافظة الديوانية الدكتورة لمياء الحسناوي بأنه تم تسجيل إصابة جديدة لرجل من أهالي قضاء "الحمزة الشرقي".

وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بالعراق، قررت اليوم السبت، فرض حظر شامل للتجوال لمدة أسبوع فى عموم العراق ابتداءً من غد الأحد، لمواجهة كورونا، وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء أن اللجنة قررت أيضا إيقاف رحلات الوافدين العراقيين لمدة أسبوع واحد لإعادة التنظيم وتهيئة أماكن الحجر الصحى.

من جانب أخر أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم السبت، أن العدد الإجمالي للإصابات بفيروس "كورونا" في الإقليم بلغ 575 حالة.

وذكرت وزارة الصحة بالإقليم - في بيان أوردته الوكالة العراقية للأنباء - أن عدد حالات الشفاء من فيروس "كورونا" بعد تلقي العلاج والعناية الطبية بلغت 409 حالات، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 5 حالات.