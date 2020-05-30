وفي سياق متصل، أعلنت دائرة صحة محافظة المثنى، تسجّيل 14 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في المحافظة.

وأفاد مدير عام صحة محافظة الديوانية الدكتورة لمياء الحسناوي بأنه تم تسجيل إصابة جديدة لرجل من أهالي قضاء "الحمزة الشرقي".