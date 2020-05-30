تراجع صافى أرباح البنك الشعبى المركزى فى المغرب 39٪ فى الربع الأول

رويترز

أعلن البنك الشعبى المركزى (بي.سي.بي)، أحد أكبر البنوك المغربية، انخفاض صافى أرباحه بنسبة 39 بالمئة خلال الربع الأول على أساس سنوي، مشيرا إلى تأثير جائحة فيروس كورونا.

وبلغ صافى دخل البنك خلال فترة الثلاثة أشهر 470 مليون درهم مغربى (48 مليون دولار)، فيما ارتفع صافى الدخل المصرفى بنسبة واحد بالمئة إلى 4.3 مليار درهم مغربي. وانخفضت تكلفة المخاطر بنسبة 2.4 بالمئة إلى 751 مليون درهم مغربي.

وجمع بنك (بي.سي.بي) 1.8 مليار درهم مغربى فى صورة ودائع خلال الفترة نفسها، لتصل حصته فى السوق إلى 26.3 بالمئة.