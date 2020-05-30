تحرير 20 مخالفة فى حملة مرافق لإزالة الإشغالات بحى شرق سوهاج

سوهاج - عمرو خلف

شنت الوحدة المحلية لحى شرق سوهاج، بالاشتراك مع شرطة المرافق حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على نهر الطريق بحضور المقدم أحمد الحسيني وكيل شرطة المرافق وعلاء شعراوي وإسحق كامل رمزي ومحمد أمين مساعدي رئيس الحى والفنيين بالإدارة الهندسية، وذلك بناءً على توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وتحت إشراف عاطف الصمطي رئيس حى شرق سوهاج.

واستهدفت منطقة الأرقم وشارع ترعة باجا الشرقي وأسفرت عن مصادرة 3 عربات كارو وضبط 20 مخالفة مرافق متنوعة شمسيات وموازين.

وفى سياق متصل، قامت منظومة النظافة بالوحدة المحلية لحى شرق سوهاج بتطهير وتعقيم الشوارع ومداخل العمارات بشارع السيدة مريم ومؤسسة الفرقان، وجمعية تنمية، وذلك تحت إشراف عاطف الصمطي رئيس حى شرق سوهاج ومتابعة ميدانية من عبد الظاهر السيد مدير منظومة النظافة بالحي.

وصرح عاطف الصمطي رئيس حى شرق سوهاج أن هذه الحملات مستمرة ولن تتوقف تطهير وتعقيم جميع الشوارع الواقعة في نطاق دائرة الحى والمنشآت والمباني الحيوية من خلال فرقة تعقيم مدربة تقوم برش المياه المضاف إليها الكلور.