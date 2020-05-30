تجديد حبس مودة الأدهم فتاة التيك توك 15 يوما لارتكاب أعمال مخلة بالآداب

كتب عبد الله محمود

قرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، تجديد حبس مودة الأدهم 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية فى المجتمع المصرى وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعى بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.

وكانت أمرت النيابة العامة بحبس المتهمة مودة الأدهم، أربعة أيام احتياطًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية فى المجتمع المصرى، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعى بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية قد تمكنت من ضبط المتهمة نفاذًا لأمر النيابة العامة بضبطها وإحضارها، حيث وردت معلومات إلى الإدارة بهروبها من محل إقامتها بالقاهرة الجديدة، متنقلة بين عدة أماكن بمدينة الرحاب والساحل الشمالى، مستخدمة بعض الخواص الإلكترونية لتشفير بيانات هاتفها المحمول خلال استخدامها الشبكة المعلوماتية واتصالاتها الهاتفية؛ هربا من المُلاحقة الأمنية.

وأكدت المعلومات اختبائها داخل تجمع سكنى بمدينة السادس من أكتوبر مستقلة للتنقل سيارة أمكن تحديد أرقام لوحاتها المعدنية، وقد رصد تحرك للسيارة وإلقاء القبض على المتهمة وبحوزتها حاسب إلى محمول وهاتف محمول بدون شريحة هاتفية متصل بجهاز لاسلكى للاتصال بالشبكة المعلوماتية "wiFi"وحقيبة تحوى أغراضها. وواجهتها النيابة العامة بالاتهامات المنسوبة إليها، وسيجرى استكمال التحقيق معها.