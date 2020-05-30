اليوم السابع
Ads
السبت، 30 مايو 2020 05:40 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس متهمة استولت على أموال الشباب بزعم توفير فرص عمل لهم

السبت، 30 مايو 2020 04:21 م
تجديد حبس متهمة استولت على أموال الشباب بزعم توفير فرص عمل لهم حبس - ارشيفية
كتب أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جدد قاض المعارضات، حبس متهمة بالنصب والاستيلاء على أموال من شباب بزعم توظيفها، 15 يوما احتياطيًا على ذمة التحقيقات في اتهامها، بممارسة نشاطاً احتيالياً غير مشروع، تمثل فى الاستيلاء على أموال الشباب من راغبى العمل داخل البلاد، بأن أدارت هذه المتهمة شركة وأعلنت بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى، بقدرتها على توفير "فرص عمل للشباب" بالفنادق الكبرى والشركات الخاصة برواتب مجزية، وذلك بقصد الاستيلاء على أموالهم، وقد تمكنت من إستقطاب عدد كبير من الضحايا تحت ذلك الزعم.

 

وذكرت التحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية، قيام المتهمة بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين من خلال استقطاب الشباب وصغار السن، مُستخدمة في ذلك مستندات وأوراق رسمية وعرفية "مزورة" منسوب صدورها لجهات حكومية وأجنبية مختلفة لإدخال الغش والتدليس على المسئولين لتسهيل تهريبهم مقابل مبالغ مالية عن كل حالة.

 

أفادت التحريات قيام المتهمة بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي العمل، وتوفير فرص عمل لهم بالعديد من الشركات مستخدمة مستندات المزورة، وقيامها بالترويج لتلك المستندات.

 

واستمعت النيابة، لأقوال عدد من ضحايا المتهمة، حيث أقر أحدهم قرر بقيام المتهمة المذكورة بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم إيجاد فرصة عمل له داخل البلاد دون الوفاء بذلك. وضُبطت المتهمة بمقر الشركة، وبحوزتها خطابات تعيين منسوبة لبعض الجهات، ووثائق تعارف مدون بها بيانات العملاء، وكمية من إستمارات طلب الحصول على فرص عمل مدون بها (أسماء العديد من ضحاياها راغبى الالتحاق بالوظائف، ومجموعة كبيرة من أوراق السير الذاتية لراغبى الحصول على وظائف داخل البلاد، وصورة ضوئية لبطاقات وشهادات الميلاد. وبمواجهة المتهمة المضبوطة اعترفت بارتكاب نشاطها الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق.


اخبار الحوادث

اخبار مصريه

اخبار عاجله

النصب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ضبط قضايا توظيف أموال فى استثمارات وهمية بقيمة 370 مليون جنيه خلال شهر.. ضبط 51 نصابا خلال 30 يوماً.. والاستثمار العقارى والأجهزة الطبية والجلود والمطاعم أنشطة تخفى وراءها المتهمون للاستيلاء على أموال المواطنين

الأربعاء، 27 مايو 2020 09:30 م

حبس متهم بالنصب على مواطنين والاستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها بالعقارات

الثلاثاء، 26 مايو 2020 10:31 ص

التحقيق مع متهم بالاستيلاء على أموال مواطنين بدعوى توظيفها فى الاستثمار العقارى

الإثنين، 25 مايو 2020 12:00 ص

الداخلية تكشر عن أنيابها قبل العيد.. المجموعات القتالية تقتحم بؤر إجرامية وتحرز 1267 قطعة سلاح.. وتضبط 17 كليو هيروين وربع طن حشيش و80 ألف حباية مزاج.. وتكشف قضايا استيلاء على المال العام وتربح بـ2.4 مليار جنيه

السبت، 23 مايو 2020 04:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إنفوجراف.. 9 قرارات لرئيس الوزراء تطبق من اليوم وحتى 15 يوماً

إنفوجراف.. 9 قرارات لرئيس الوزراء تطبق من اليوم وحتى 15 يوماً

أفضل لاعب في الدوري الياباني: محمد صلاح مثلى الأعلى فى كرة القدم

أفضل لاعب في الدوري الياباني: محمد صلاح مثلى الأعلى فى كرة القدم

صور .. محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99٪

صور .. محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99٪

أمير مرتضى: لافتة القرن ستعود على أسوار الزمالك.. وحذفنا شعار الكاف

أمير مرتضى: لافتة القرن ستعود على أسوار الزمالك.. وحذفنا شعار الكاف

"العليا لعلاج كورونا": أفيجان يدخل مرحلة التجارب السريرية على مرضى كوفيد 19

"العليا لعلاج كورونا": أفيجان يدخل مرحلة التجارب السريرية على مرضى كوفيد 19

الشرطة تظهر العين الحمراء تجاه المخالفين لإجراءات مجابهة كورونا.. الداخلية: إجراءات حازمة تجاه سائقى الأجرة حال وجود راكب بدون كمامة.. وضبط 141 ألف شخص اخترقوا الحظر وغلق 77 مقهى و8 آلاف مطعم ومحل مخالف

الشرطة تظهر العين الحمراء تجاه المخالفين لإجراءات مجابهة كورونا.. الداخلية: إجراءات حازمة تجاه سائقى الأجرة حال وجود راكب بدون كمامة.. وضبط 141 ألف شخص اخترقوا الحظر وغلق 77 مقهى و8 آلاف مطعم ومحل مخالف

الداخلية تضبط 4 آلاف قطعة سلاح بينها جرينوف ورشاشات

الداخلية تضبط 4 آلاف قطعة سلاح بينها جرينوف ورشاشات

الداخلية: اتخاذ الإجراءات تجاه سائقى الأجرة حال وجود راكب بدون كمامة

الداخلية: اتخاذ الإجراءات تجاه سائقى الأجرة حال وجود راكب بدون كمامة

استبعاد التامفلو والإبقاء على الكلوروكين أبرز ملامح برتوكول علاج كورونا

استبعاد التامفلو والإبقاء على الكلوروكين أبرز ملامح برتوكول علاج كورونا

من اليوم ولمدة 15 يوما ..حظر التجوال يبدأ من 8 مساء وغلق المحال فى الـ 5

من اليوم ولمدة 15 يوما ..حظر التجوال يبدأ من 8 مساء وغلق المحال فى الـ 5

تعرف على طريقة العزل المنزلي لتحمي نفسك وأسرتك.. فيديو

تعرف على طريقة العزل المنزلي لتحمي نفسك وأسرتك.. فيديو

بالاسم ورقم الجلوس ..نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية بنسبة نجاح 99.8%

بالاسم ورقم الجلوس ..نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية بنسبة نجاح 99.8%

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة