اليوم السابع
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تجديد حبس عامل وصاحب مطعم للاتجار بالعملات المقلدة فى الإسكندرية

السبت، 30 مايو 2020 09:58 م
تجديد حبس عامل وصاحب مطعم للاتجار بالعملات المقلدة فى الإسكندرية حبس -ارشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أمر المستشار مصطفى صلاح الدين، رئيس نيابة المنتزه ثان بالإسكندرية، حبس عامل وصاحب مطعم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالاشتراك مع آخر بترويج عملات نقدية مقلدة.

وكان قد تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عامل "له معلومات جنائية مسجلة"، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة، وله محل إقامة آخر بالإسكندرية، بترويج عملات وطنية مقلدة على راغبى التعامل فيها مقابل مبالغ مالية صحيحة بنطاق محافظة الإسكندرية والمحافظات المجاورة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم عمل كمين بدائرة قسم شرطة المنتزه ثانٍ وألقي القبض عليه.

وبتفتيشه عثر بحوزته علي مبلغ 40,000 ألف جنيه بعدد 200 ورقة مقلدة من فئة المائتين جنيه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وأنه تحصل على العملات المقلدة المضبوطة من أحد الأشخاص صاحب مطعم، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، تم ضبطه وبحوزته مبلغ 3,000 جنيه بعدد 30 ورقة مقلدة من فئة المائة جنيه.

وبفحص العملات النقدية المضبوطة تبين أنها مقلدة باستخدام طابعة كمبيوتر، وبمواجهة المتهم الثانى أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وأنه تحصل على العملات المقلدة المضبوطة من صاحب مصنع ملابس - مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة، والمحبوس حاليًا بسجن برج العرب على ذمة قضية "ترويج عملات وطنية" وأن الأخير قام بالتخلص من الأدوات المستخدمة فى تقليد تلك العملات عقب ضبطه فى القضية المشار إليها، إلا أن المتهمين المضبوطين احتفظا بالعملات المقلدة خلال تلك الفترة وعدم ترويجها خشية ضبطهما، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

 


الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

عمله مقلده

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