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تجديد حبس عاطلين لحيازتهما 6 آلاف قرص مخدر بالإسكندرية

السبت، 30 مايو 2020 01:36 م
تجديد حبس عاطلين لحيازتهما 6 آلاف قرص مخدر بالإسكندرية حبس - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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أمر المستشار وائل القاضى، رئيس نيابة مينا البصل بالإسكندرية، تجديد حبس عاطلان 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة 6 آلاف قرص مخدر بقصد الاتجار؛ وكان قد تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد بورود معلومات سرية لضباط مباحث القسم بقيام عاطلان، مقيمان بدائرة القسم، بمزاولة نشاطهما الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة.

 

تم عمل كمين وألقى القبض عليهما وبتفتيشهما عثر على 5960 قرصا مخدرا، ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأقراص المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

 

يذكر أن قطاع مكافحة المخدرات نجح على مدار أربع سنوات، فى إزالة 814 فدانا زراعات نباتات مخدرة، و98 طنا من مخدر الحشيش، و2230 كيلو من مخدر الهيروين، و580 كيلو من مخدر الكوكايين، و318 كيلو من مخدر الأفيون، و498، 118، 248 قرص مخدر، بإجمالى قضايا 178760 ارتكبها 196602 متهم، فضلا عن ضبط 128749 قطعة سلاح مختلفة، من بينها 20550 بندقية آلية، و66164 فرد محلى الصنع، بالإضافة إلى ضبط 451 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، حيث أجرت الوزارة تحديثا شاملا للبنية الأساسية، والمقومات اللوجستية والمادية خلال الأعوام الأربعة السابقة، لتواكب متطلبات المرحلة الراهنة، فتم إنشاء وتطوير 130 منشأة شرطية، تحديث المركبات والمدرعات الشرطية ودعمها بـ 9412 مركبة جديدة، و1021 مينى باص مدرع ومصفح، و729 سيارة نجدة، و1184 سيارة دورية أمنية فان وجيب، و2166 بيك أب ودفع رباعى، و377 لورى ومينى باص، و1420 موتوسيكل خدمة شاقة، و515 مقطورة وكاسحة، ساهمت فى إحداث نقله نوعية للتواجد الشرطى الفعال فى الشارع المصرى.

 


الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مخدرات

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