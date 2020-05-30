اليوم السابع
Ads
السبت، 30 مايو 2020 09:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"تجارة الإسكندرية" تبدأ الاختبارات التجريبية لطلاب الفرقة الأولى أون لاين

السبت، 30 مايو 2020 09:03 م
"تجارة الإسكندرية" تبدأ الاختبارات التجريبية لطلاب الفرقة الأولى أون لاين جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأت كلية التجارة جامعة الإسكندرية فى امتحانات المرحلة الأولى تجريبية إطلاق الفرقة الاولى بالكلية اون لاين بنظام الكتاب المفتوح تمهيدا لاختبارات نهاية العام والتأكد من تفعيل كافة الحسابات الإلكترونية للطلاب ومواجهة أية مشاكل تقنية.

وكانت قد طرحت كلية التجارة جامعة الإسكندرية كافة مناهج الفرق الدراسية على الصفحة الرسمية للكلية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بالإضافة إلى تدشين قناه على اليوتيوب باسم الكلية تحتوى على شرح مصور بالفيديو لكل مادة .

واعلنت كلية التجارة جامعة الإسكندرية عن الحسابات الرسمية التى من الممكن للطالب أن يدخل عليها ويستمع إلى الشرح صوت وصورة بدلا من الطرق التقليدية فى تلقى المواد الدراسية.

وحققت القناة الرسمية لكلية التجارة جامعة الإسكندرية على اكثر من 11 الف مشترك من الطلاب بالإضافة إلى تفاعل الطلاب مع القناة بعد تدشينها.

يذكر أن مجلس جامعة الإسكندرية فى جلسته المنعقدة برئاسة الدكتور عصام الكردى، رئيس الجامعة، على عمداء الكليات ضرورة التنسيق مع وكلاء التعليم والطلاب ورؤساء وأعضاء الاتحادات الطلابية بالكليات لدراسة المشكلات التى تواجه الطلاب في عملية "التعلم عن بُعد" والعمل على حلها، وقد عرض هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على المجلس تقريرا من  رؤساء إتحادات طلاب الكليات  حيث قدموا فيها المشاكل التي تم حصرها من خلال تواصلهم مع زملائهم بكلياتهم، وكذلك نتيجة إستبيان تم طرحه على 47 ألف طالب من طلاب الجامعة لقياس رأيهم فيما يقدم من خدمة تعليمية، وقد أكد على ان هدف الجامعة في هذه المرحلة هو الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع الجامعي ومن ثم المجتمع بأكمله، فضلا عن توصيل الخدمة التعليمية خلال فترة تعليق الدراسة.

وأوضح أن التقييم سيتم في مرحلة لاحقة بعد تحسن الظروف الحالية، كما أعلن المجلس إلغاء امتحانات امتحان منتصف العام الدراسي الثاني "الميدتيرم" بجميع الكليات، وتعليق إحتساب نسبة الغياب والحضور، واتباع التعليمات اللازمة للحفاظ على صحة الطلاب وصحة أفراد المجتمع.

كما وافق المجلس على إنشاء مبني تعليمى لكل من كليتى الحقوق وطب الأسنان بأرض الجامعة بأبيس لاستيعاب أعداد الطلاب المتزايدة وتوفير المدرجات والمعامل للطلاب لرفع كفاءة التعليم وتطبيق نظام الساعات المعتمدة.


الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

جامعه الاسكندريه

تجاره الاسكندريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حالات الشفاء من فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ2 مليون و700 ألف حالة

حالات الشفاء من فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ2 مليون و700 ألف حالة

وفيات كورونا فى الولايات المتحدة تتجاوز 105 آلاف حالة والإصابات تتخطى 1.8 مليون

وفيات كورونا فى الولايات المتحدة تتجاوز 105 آلاف حالة والإصابات تتخطى 1.8 مليون

كرم جبر: توقيع اتفاق مع المركز الطبى للسكة الحديد لعلاج الصحفيين من كورونا

كرم جبر: توقيع اتفاق مع المركز الطبى للسكة الحديد لعلاج الصحفيين من كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 30-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 30-5-2020

البنتاجون يرفع حالة التأهب لدى بعض الوحدات العسكرية تحسبا للتدخل فى مينيسوتا

البنتاجون يرفع حالة التأهب لدى بعض الوحدات العسكرية تحسبا للتدخل فى مينيسوتا

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ67 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ67 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

المتهمان بترويع طفل من ذوى الإعاقة بكلب يعترفان: قريبنا وبنهزر معاه

المتهمان بترويع طفل من ذوى الإعاقة بكلب يعترفان: قريبنا وبنهزر معاه

الصحة: 6456 حالة تحولت نتائج عيناتهم من إيجابى إلى سلبى لفيروس كورونا

الصحة: 6456 حالة تحولت نتائج عيناتهم من إيجابى إلى سلبى لفيروس كورونا

الصحة: شفاء 5693 حالة من كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحى

الصحة: شفاء 5693 حالة من كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحى

متحدث الوزراء: قائدو السيارات الخاصة ومن معهم غير ملزمين قانونا بارتداء الكمامة

متحدث الوزراء: قائدو السيارات الخاصة ومن معهم غير ملزمين قانونا بارتداء الكمامة

الجيش الليبى: إسقاط ثلاث طائرات تركية مسيرة بالقرب من مدينة بنى وليد

الجيش الليبى: إسقاط ثلاث طائرات تركية مسيرة بالقرب من مدينة بنى وليد

الصحة 5400 وحدة و1000 قافلة لتوزيع أدوية كورونا على مخالطى الحالات الإيجابية

الصحة 5400 وحدة و1000 قافلة لتوزيع أدوية كورونا على مخالطى الحالات الإيجابية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة