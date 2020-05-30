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تايوان توافق على استخدم عقار ريمديسفير لعلاج مرضى كورونا

السبت، 30 مايو 2020 11:00 ص
تايوان توافق على استخدم عقار ريمديسفير لعلاج مرضى كورونا الريمديسفير
كتبت هند عادل

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وافقت الأجهزة المعنية بتايوان على استخدام عقار ريمديسفير الدواء المحتمل لفيروس كوورنا لعلاج مصابى كوفيد 19، وفقا لما ذكرته وكاله رويترز.

وتتسابق الحكومات لدعم إمدادات ريمديسفير التي وافق عليها المنظمون الأمريكيون هذا الشهر لاستخدامها في حالات الطوارئ.، وقالت شركة جلعاد المالكه للدواء ومقرها كاليفورنيا إنها ستتبرع بـ 1.5 مليون جرعة من ريمديسيفير ، وهو ما يكفي لعلاج 140 ألف مريض على الأقل ، لمكافحة الوباء العالمي.

تايوان

وقال مركز القيادة الوبائية المركزي في تايوان إن إدارة الغذاء والدواء التايوانية أخذت في الاعتبار "حقيقة أن فعالية وسلامة الريمديسفير قد تم دعمها من خلال أدلة أولية وأن استخدامات أخرى تمت الموافقة عليها من قبل دول أخرى، على هذا الأساس ، قال المركز أن الشروط قد تمت تلبيتها للموافقة على الدواء للاستخدام في المرضى الذين يعانون من عدوى فيروس كورونا الشديدة.

ونجحت تايوان في منع انتشار الفيروس التاجي ، وذلك بسبب الاكتشاف المبكر وأعمال الوقاية، ولا يوجد حاليًا أي دواء أو لقاح معتمد لـفيروس كورونا ، لكن دول الاتحاد الأوروبي تستخدم بالفعل بإستخدام الريمديسفير.

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منحت الولايات المتحدة هذا الشهر ترخيصًا للاستخدام في حالات الطوارئ لمصابى فيروس كورونا  لكنها لم توافق بعد على الاستخدام الأوسع للدواء.

Remdesivir هو أول دواء يحصل على موافقة للاستخدام خارج التجارب السريرية في المملكة المتحدة، وهو دواء مضاد للفيروسات يعمل عن طريق شل إنزيم يسمى RNA polymerase ،وهو حيوي للفيروس للتكاثر والانتشار،  فمن خلال إتلاف هذا ، قد يتمكن الدواء من إيقاف الفيروس التاجي في مساراته، وهو حيوي للفيروس للتكاثر والانتشار،  فمن خلال إتلاف هذا ، قد يتمكن الدواء من إيقاف الفيروس التاجي في مساراته.

 

 


فيروس كورونا

علاج كورونا

ريمديسفير

علاج

كورونا نيوز

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