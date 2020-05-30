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بورسعيد: بدء رصف شارع الأمين واستكمال تطوير مناطق السيدة نفيسة والزهراء.. صور

السبت، 30 مايو 2020 09:11 م
بورسعيد: بدء رصف شارع الأمين واستكمال تطوير مناطق السيدة نفيسة والزهراء.. صور
بورسعيد - السيد فلاح

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عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم السبت، اجتماعًا، لمناقشة عدد من المشروعات الجارى تنفيذها ومتابعة آخر التطورات فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمحافظة، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام محافظة بورسعيد، وعبد العظيم رمضان، السكرتير العام المساعد ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، والمهندس محمد السيد، رئيس جمعية مستثمرى بورسعيد، ومدير جمعية المستثمرين بالمنطقة الحرة للاستثمار .

وفى مستهل الاجتماع، تابع محافظ بورسعيد مع رؤساء الأحياء ومديرى جمعية المستثمرين والمنطقة الصناعية، آخر المستجدات الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتعليمات رئيس الوزراء لمجابهة الفيروس المستجد، مشددًا على ضرورة تطبيق قرارات الجهات المعنية للحد من انتشار كورونا بأقصى دقة، وللحفاظ على حياة العاملين فى مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة والمشروعات الجارى تنفيذها.

وأكد محافظ بورسعيد، أن هناك خطة شاملة لرصف عدد من شوارع حى الضواحى والمناخ والزهور بما يساهم فى رفع كفاءة الطرق بكافة أنحاء المحافظة واكتمال منظومة الشكل الجمالى للمدينة، موضحًا أنه سيتم البدء فى رصف شارع الأمين بالإضافة إلي شوارع مناطق السيدة خديجة والسيدة نفيسة بحى الضواحى، وذلك فور الانتهاء من أعمال إقامة محطة صرف صحى الضواحى، لافتا أن هناك اهتمام كبيرًا بتنمية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين فى الأحياء الأكثر كثافة سكنية، تماشيًا مع منظومة التنمية التى تشهدها المحافظة حاليًا فى عدة مجالات.

وأضاف "الغضبان"، أن الفترة القادمة تشهد البدء فى أعمال رصف  شارع البترول والمناطق المحيطه ورفع كفاءة أعمال الطرق لميدان دخول المدينة مع محور 30 يونيو وكذا شارع الرحاب للقادم من خارج بورسعيد،  بالإضافة إلي الاسراع فى الانتهاء من الأعمال فيما يخص مجمع المواقف، كما وجه المحافظ بالإسراع  فى تنفيذ أعمال الطرق بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

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