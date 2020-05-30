موسكو (أ.ش.أ)

بحث الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم السبت، مع مجلس الأمن القومى الروسى، انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الأجواء المفتوحة ومصير تمديد معاهدة تقليص الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت - 3"، وقال الرئيس بوتين، خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن القومى الروسى، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" : "يتعين علينا تحديد موقفنا بشأن انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الأجواء المفتوحة..مشيرا إلى أن معاهدة "ستارت - 3" ستنتهي قريبا ولم تجر حتى الآن مفاوضات جادة بشأن هذه القضية ذات الأهمية الكبرى لنا وللعالم بأسره".

يُذكر أن معاهدة تقليص الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، المعروفة بــ " ستارت ــ 3" تنتهي في شهر فبراير 2021 دون أن تحدد الولايات المتحدة الأمريكية موقفها من تمديدها ، الأمر الذى تصر عليه موسكو.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف، قال إن بلاده لن تصاب بهستيريا بشأن انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الأجواء المفتوحة، مشيرا إلى أن موسكو ستدرس بعناية خطوات أخرى.

وأضاف لافروف، خلال اجتماع لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي عبر الفيديو كونفرنس،الثلاثاء الماضى "لن تكون لدينا أية نوبة غضب، سوف نقترب بعناية من تحليل هذا الوضع، بالاعتماد على مصالحنا الوطنية ومصالح حلفائنا"، وقبل كل شيء جمهورية بيلاروس، التي تشكل معنا في إطار هذا الاتفاق مجموعة واحدة من البلدان".

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت في وقت سابق أن انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة "الأجواء المفتوحة" خطوة مؤسفة لأن هذه الوثيقة تعتبر أساسية لضمان الثقة المتبادلة في أوروبا.