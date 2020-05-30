يُذكر أن معاهدة تقليص الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، المعروفة بــ " ستارت ــ 3" تنتهي في شهر فبراير 2021 دون أن تحدد الولايات المتحدة الأمريكية موقفها من تمديدها ، الأمر الذى تصر عليه موسكو. 