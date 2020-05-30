اليوم السابع
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بريطانيا قد تفتح "مجالا لمنح الجنسية" لنحو ثلاثة ملايين في هونج كونج

السبت، 30 مايو 2020 02:00 ص
بريطانيا قد تفتح "مجالا لمنح الجنسية" لنحو ثلاثة ملايين في هونج كونج احتجاجات هونج كونج
رويترز

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أبدت بريطانيا استعدادها لتمديد التأشيرات وفتح المجال إلى منح الجنسية لقرابة ثلاثة ملايين مقيم في هونج كونج ردا على سعي الصين لفرض تشريع للأمن القومي في المستعمرة البريطانية السابقة.

ووافق البرلمان الصيني على قرار للمضي قدما في تشريع للأمن القومي في هونج كونج يخشى نشطاء الديمقراطية ودبلوماسيون ورجال أعمال من أن يقوض الوضع شبه المستقل الذي تتمتع به المدينة ودورها كمركز مالي عالمي.

وواجه التحرك الصيني انتقادات شديدة من بريطانيا والولايات المتحدة واستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي.

وكان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب قد قال أمس الخميس إنه إذا مضت بكين في إقرار القانون فإن بريطانيا ستوسع الحقوق الممنوحة لحاملي جواز السفر الذي يحمل صفة "مواطن بريطاني في الخارج".

وقالت وزارة الداخلية اليوم الجمعة إن هذه السياسة ستطبق على جميع حاملي هذه الجوازات في هونج كونج الذين يصل عددهم إلى نحو 2.9 مليون شخص.

 

 

 


هونج كونج

الصين

بريطانيا

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