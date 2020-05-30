اليوم السابع
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بريطانيا تسجل 215 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

السبت، 30 مايو 2020 05:27 م
بريطانيا تسجل 215 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

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سجلت بريطانيا، اليوم السبت، تراجعا ملموسا لحصيلة الوفيات اليومية بفيروس كورونا، حيث تم رصد 215 حالة جديدة مقابل 324 فى إحصائية أمس الجمعة، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "روسيا اليوم". 

وفيما أكدت إحصاءات أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى العالم تقترب من عتبة الستة ملايين، فيما تحافظ الولايات المتحدة على الصدارة بفارق كبير فى قائمة الدول الأكثر تضررا بالوباء.

وحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية التى أطلقت مشروعا لمتابعة تفشى الفيروس الذى يسبب مرض "كوفيد-19"، سجلت فى العالم حتى الآن 5958857 حالة إصابة بالفيروس، بما فى ذلك 365593 حالة وفاة.

وتعود 1748705 من هذه الإصابات إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وصعدت البرازيل فى الأيام الأخيرة إلى المرتبة الثانية فى قائمة أكبر بؤر تفشى الفيروس التاجى بـ465166 إصابة مؤكدة حتى الآن، وتليها روسيا (396575 إصابة) وبريطانيا (272615 إصابة) وإسبانيا (238564 إصابة).

وتحل فى المراتب بين السادسة والعاشرة فى القائمة السوداء كل من إيطاليا (232248 إصابة) وفرنسا (186924 إصابة) وألمانيا (183025 إصابة) والهند (174496 إصابة) وتركيا (162120 إصابة).

وتتصدر الولايات المتحدة أيضا قائمة الدول الأكثر تضررا بكورونا من حيث عدد الوفيات بـ102856 حالة وفاة، وتليها بريطانيا (38243 وفاة) وإيطاليا (33229 وفاة) وفرنسا (28717 وفاة) والبرازيل (27878 وفاة) وإسبانيا (27121 وفاة) وبلجيكا (9453 وفاة) والمكسيك (9415 وفاة) وألمانيا (8527 وفاة) وإيران (7734 وفاة)، وفى العالم العربى، لا تزال المملكة العربية السعودية أكبر بؤرة للفيروس بـ83384 إصابة مؤكدة.


كورونا

فيروس كورونا

بريطانيا

اخبار بريطانيا

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