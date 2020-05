برلين تدعو تويتر لنقل مقرها من أمريكا لألمانيا بسبب خلافات الشركة مع ترامب

ووجه المسؤول الحكومة الألمانى، توماس جارزومبيك، في تغريدة نقلها موقع "ذي هيل"، دعوته لشبكة تويتر لنقل المقر الرئيسى إلى ألمانيا، مشيرا إلى أن ألمانيا ستقدم لشبكة تويتر الحرية في توجيه الانتقادات إلى الحكومة، وأيضاً الحرية في محاربة الأخبار الزائفة.وأصدر ترامب قرارا، يوم الخميس الماضي، لإعطاء الحكومة الأمريكية المزيد من الصلاحيات للسيطرة على منصات التواصل الاجتماعى، وذلك نتيجة للنزاع القائم بين تويتر والرئيس الأمريكي ترامب حول علامة ظهرت على إحدى تغريدات ترامب تؤكد على المعلومات الخاطئة التي ذكرت في التغريدة.

Hey @Twitter & @jack, this is an invitation to move to Germany! Here you are free to criticize the government as well as to fight fake news. We have a great startup and tech ecosystem, your company would be a perfect fit and I will open any doors for you! @realDonaldTrump