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اليوم.. منع التردد على مستشفيات ووحدات وزارة الصحة بدون كمامة

السبت، 30 مايو 2020 07:00 ص
اليوم.. منع التردد على مستشفيات ووحدات وزارة الصحة بدون كمامة الكمامات
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان عن حظر ومنع الدخول للعاملين بها والمترددين على منشآتها سواء كانت منشآت طبية أو إدارية تابعة للوزارة بدون ارتداء الكمامة بداية من اليوم السبت  30 مايو وحال ثبوت أى مخالفة سيتم مساءلة إدارة المنشأة.
 
 
وكانت هيئة الدواء، قالت، أن جميع الكواشف الطبية المستوردة الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد يتم استيرادها لصالح الجهات الحكومية المختصة بالكشف عن  فيروس كورونا المستجد فقط وغير مصرح ببيع أو تداول تلك الكواشف بأي جهة أخرى.
 
 
وأضافت الهيئة انه يتم المتابعة الدورية والتفتيش والرقابة على جميع الشركات المستوردة للكواشف التشخيصية لتشخيص Covid 19 بجميع أنواعها لضمان الالتزام بالإجراءات المتبعة في هذا الشأن وعدم توريد تلك الكواشف للمعامل الخاصة والصيدليات.
 
وأكدت الهيئة انها تتخذ جميع الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة لفرض السيطرة على سوق الدواء ومنافذ بيع الأدوية والمستلزمات الطبية والضرب بيد من حديد على أيدي المخالفين والمتلاعبين بصحة المواطن المصري.
 
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
 

الصحة

الكمامات

المستشفيات

كورونا

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