اليوم السابع
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اليوم عودة عمل محاكم الأسرة بمختلف أنواعها لمدة 15 يوما

السبت، 30 مايو 2020 12:40 ص
اليوم عودة عمل محاكم الأسرة بمختلف أنواعها لمدة 15 يوما عودة محاكم الأسرة فى زمن كورونا
كتب إبراهيم قاسم

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تعود محاكم الأسرة بمختلف أنواعها والدوائر المدنية والجزئية والكلية بالمحاكم الابتدائية، اليوم السبت، للعمل مرة أخرى بعد توقف دام لأكثر من شهر ونصف بسبب جائحة فيروس كورونا وذلك لمدة 15 يوما، وتعود بعد ذلك للعمل بكامل طاقتها ونظر جميع القضايا اعتبارا من يوم 13 يونيو.

وجاء قرار وزير العدل المستشار عمر مروان، بعودة العمل فى المحاكم، منعا لتراكم القضايا أمام انواع محاكم الأسرة المختلفة، بالإضافة إلى القضايا المدنية والجزئية والكلية المحجوزة للحكم فقط التى فى الاغلب لا تتطلب حضور جمهور ، وبالتالى لن تكون هناك فرصة لزحام أو تكدس. وقامت المحاكم الأسرة والابتدائية على مستوى الجمهورية باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لتنظيم الجلسات بالشكل المناسب للحد من التكدس والزحام وبالتالى الوقاية من فيروس. ووضع وزير العدل، عددا من الإجراءات الاحترازية الهامة للوقاية من فيروس كورونا لعودة المحاكم الابتدائية، ومنها أنه لا يجوز دخول المحكمة دون ارتداء الكمامة، وأن يكون عدد المتقاضين مناسبا مع مكان انعقاد الجلسة -قاعة المحكمة والمداولة- مع إمكانية تقسيم رول الجلسات إلى أكثر من جلسة ويكون بين كل جلسة والآخرة فاصل زمنى ويراعى أيضا أن يتناسب تحدد القضايا الجديدة مع عدد القضايا المؤجلة فى ذات اليوم حتى لا يكون هناك زيادة فى عدد القضايا وتكدس.

 


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بسبب كورونا

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المحاكم الابتدائية

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