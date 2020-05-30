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اليوم.. القضاء الإدارى يفصل فى دعوى تطالب تركيا برد أموال استولت عليها من مصر

السبت، 30 مايو 2020 08:30 ص
اليوم.. القضاء الإدارى يفصل فى دعوى تطالب تركيا برد أموال استولت عليها من مصر مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى

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تفصل محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم 30 مايو، فى الدعوى التى طالب فيها الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات التقاضي الدولى ضد تركيا، لمطالبتها برد الأموال التي تحصلت عليها دون وجه حق تحت مسمى الجزية، التي كانت تسددها مصر للدولة العثمانية إبان الاحتلال العثماني لمصر، والتي استمرت الدولة المصرية تدفعها لتركيا حتى بعد انتهاء الخلافة العثمانية ووقوع مصر تحت الاحتلال البريطاني.

وذكرت الدعوى أنّ مصر ظلت تدفع الجزية 40 عاما دون وجه حق، واكتشف هذا الخطأ في ستينيات القرن الماضي، وسبق وطالبت الخارجية المصرية تركيا برد تلك الأموال، لكن المطالبة توقفت دون سبب معروف.

وطالبت الدعوى الحكومة المصرية، بالتحفظ على الأموال التركية الموجودة في مصر، والحجز على ما تبقى من الوديعة التركية في البنك المركزي، وعدم ردها وفاء لجزء من الحقوق المصرية لدى تركيا.

كما طلبت الدعوى بصفة مستعجلة، بوقف القرار السلبي لرئيس الوزراء ووزير الخارجية، بالامتناع عن مطالبة تركيا برد الأموال التي تحصلت عليها من مصر تحت مسمى الجزية، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إصدار قرار بالتحفظ على الأموال المملوكة لدولة تركيا في مصر، وعدم تسليم ما تبقى من الوديعة التركية والتحفظ عليها، وبصفة موضوعية إلغاء القرار المطعون فيه مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات.

 


مجلس الدولة

تركيا

رد أموال مصر

العصر العثماني

اخبار عاجلة

اخبار مصرية

اخبار المحاكم

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