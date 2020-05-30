اليوم السابع
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اليوم.. استئناف العمل بمكاتب هيئة البريد على مستوى الجمهورية

السبت، 30 مايو 2020 07:00 ص
اليوم.. استئناف العمل بمكاتب هيئة البريد على مستوى الجمهورية هيئة البريد
كتبت هبة السيد

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تستانف الهيئة القومية للبريد، عملها اليوم السبت، عقب انتهاء اجازة عيد الفطر المبارك التى بدأت فى 21 مايو، حيث تفتح مكاتب محدودة على مستوى الجمهورية، بينما تعود جميع المكاتب بجميع المحافظات للعمل ابتداء من غد الأحد.
 
فيما  تعود جميع الخدمات المتوقفة بشكل تدريجي بمكاتب الهيئة ومنها العديد من خدمات الأحوال المدنية قريبا. من جهة أخرى تبدأ الهيئة عمليات صرف المعاشات علي مستوى الجمهورية الإثنين المقبل ويتم تقسيم صرف المعاشات على أيام مختلفة وفقا لآلية تحددها وزارة التضامن الاجتماعي. 
 
وأعلنت الهيئة مواعيد عمل المكاتب عقب انتهاء العطلات الرسمية ستبدأ من 8 صباحا إلي 2 ظهرا، أما مواعيد المكاتب المسائية ستستمر حتى 4 عصرا. كان عبده علوان رئيس الهيئة القومية للبريد قد أكد لـ"اليوم السابع" فى وقت سابق، إن هيئة البريد تعمل بكامل طاقتها منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتقدم جميع الخدمات الحكومية والمالية والمجتمعية والبريدية عدا تلك المتعلقة بالإصدارات.
 
وأضاف علوان، أن خدمات الأحوال المدنية ومنها إعادة إصدار الرقم القومى ستعود تدريجيا عبر مكاتب الهيئة فور ورود التعليمات الخاصة بهذا الشأن من مجلس الوزراء عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك. 
 
وعدد مكاتب البريد الحكومية تصل إلى 3981 مكتبا بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2019 مقارنة بنحو 3967 مكتبا بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2018 بمعدل، فيما يصل متوسط عدد السكان المخدومين بمكتب بريد قد بلغ نحو 24.993 ألف مواطن بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2019، مقارنة بنحو 23.165 الف مواطن خلال الفترة يوليو - سبتمبر 2018  وبمعدل نمو سنوى 7.89%.
 
وتبلغ قيمة المعاشات المنصرفة من خلال مكاتب البريد نحو 6.76 مليار جنيه بنهاية يوليو- سبتمبر 2019 وهى نفس قيمة المعاشات المنصرفة من المكاتب فى الفترة من يوليو - سبتمبر 2018، وفقا للتقرير الربع سنوى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وبلغت قيمة المعاشات من مكاتب البريد 6.88 مليار جنيه بنهاية الفترة من أكتوبر - ديسمبر 2019 مقارنة بنحو 6.68 مليار جنيه بنهاية الفترة من أكتوبر - ديسمبر 2018. 

الهيئة القومية للبريد

مكاتب الهيئة

مواعيد عمل البريد

صرف المعاشات

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