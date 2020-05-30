اليوم السابع
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الهند توافق على بدء التجارب السريرية على دواء للبنكرياس كعلاج لكورونا

السبت، 30 مايو 2020 08:00 ص
الهند توافق على بدء التجارب السريرية على دواء للبنكرياس كعلاج لكورونا فيروس كورونا
كتبت هند عادل

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وافقت الجهات الرقابية الهندية لبدء التجارب السريرية لعقار التهاب البنكرياس لدى مرضى فيروس كورونا ، وقالت شركة صان الدوائية للصناعات الدوائية المحدودة، إنها تلقت الموافقة وبذلك تنضم إلى شركات الأدوية الهندية الأخرى التي تجري تجارب في الهند للأدوية المحتملة لكوفيد 19 والتي ليس لديها حاليًا علاج أو لقاح معتمد.

كورونا

ووفقا لتقرير لوكاله "رويترز" قالت صن فارما أن عقار التهاب البنكرياس ، نافاموستات مسيلات تم تحديده كمرشح محتمل لمرضى فيروس كورونا من قبل العلماء في جامعة طوكيو ومعهد لايبنتز لأبحاث الرئيسيات بألمانيا

في أبريل  أعلنت جامعة طوكيو عن خطط لتجربة ناماموستات مسيلات وكاموستات مسيلات ، وهو دواء مرخص مرخص في اليابان وكوريا الجنوبية لعلاج التهاب البنكرياس المزمن.

 

من جانب آخر بالرغم من صدور قرار منظمة الصحة العالمية بوقف استخدام عقار الهيدروكسى كلوروكين لعلاج مصابى فيروس كورونا نتيجة لآثاره الجانبية الخطيرة، أصر المجلس الهندى للبحوث الطبية على أن الدواء مفيد كإجراء وقائى، خاصة أن الهند أكبر منتج للعقار فى العالم.

ووفقا لتقرير لصحيفة south china post الصينية تستمر الحكومة الهندية فى إعطاء عقار هيدروكسى كلوروكوين المضاد للملاريا للعاملين فى مجال الرعاية الصحية فى الخطوط الأمامية لمحاربة الفيروس التاجى كورونا، على الرغم من مخاوف السلامة التى دفعت منظمة الصحة العالمية إلى إيقاف تجربة الدواء على نطاق واسع مؤقتًا.ووفقا للتقرير قال العلماء فى المجلس الهندى للأبحاث الطبية، الهيئة التى تقود معركة الفيروس التاجى فى الهند، إن دراساتهم أظهرت بشكل قاطع أن الدواء المعروف باسم HCQ يساعد على منع العدوى بين العاملين فى مجال الرعاية الصحية المعرضين للإصابة بفيروس كورونا، وقد أجرى المجلس الهندى للأبحاث الطبية ثلاث دراسات، شملت مجموعات ضابطة تضم ما بين 330 و1300 شخص، حيث أخذ موظفو الرعاية الصحية فى الخطوط الأمامية الدواء كإجراء وقائى.

 


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