النيابة تطلب تحريات المباحث بشأن خروج جثة متوفية بكورونا من حميات الزقازيق

الشرقية - فتحية الديب

أمرت النيابة العامة بقسم أول الزقازيق، برئاسة أحمد رجب، مدير النيابة، و بإشراف المستشارا لدكتور أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، بطلب تحريات المباحث الجنائية، في واقعة خروج جثة متوفية من مستشفي حميات الزقازيق دون إتباع الإجراءت الاحترازية. وكانت النيابة قد فتحت تحقيقا في الواقعة، عقب تداول الفيديو، وطلبت استدعاء أهلية المتوفية والشخص مصور الفيديو، لسماع أقوالهم في واقعة الفيديو المتداول لخروج جثة المتوافية داخل المستشفي دون ابتاع الإجراءت الوقائية، كما استدعت مدير مستشفي الحميات وعامل المشرحة وأمن البوابة لسماع أقوالهم.

وكان قد شكا مواطن من خلال فيديو متداول من عدم تواجد متخصصين لتغسيل موتى ضحية فيروس كورونا، حيث اضطر بنفسه لنقل جثة والدته من الدور الثالث إلى الثلاجة، وقام بعملية الغسل بمفرده، وتكييس الجثمان بكيس أسود لمنع نقل العدوى، وأوضح الفيديو غرفة المشرحة وبها إهمال جسيم ونفايات طبية تخص موتى، مما تعد بؤرة لنقل العدوى، و شكا المواطن انه أضطر لنقل الجثة فى سيارة خاصة ، لعدم توافر سيارة مخصصة لنقل الموتى .

وشكل الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، لجنة برئاسة الدكتور خالد فوزى وكيل مديرية الشئون الصحية، وعضوية مدير إدارة الشئون القانونية، ومدير إدارة التفتيش المالى والإداري، وأعضاء من الإدارة العامة للطب العلاجي، وإدارة مكافحة العدوى بالمديرية، لفحص واقعة خروج حالة متوفية من مستشفى حميات الزقازيق دون اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لها، مع فحص ملابسات الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي،كما تم مخاطبة شركة الأمن المكلفة بتأمين المستشفى للتحقيق فى الموضوع ومجازاة المتسببين من أفراد الأمن فى عدم تواجدهم بالبوابة الرئيسية، مع خروج الحالة من بوابة المستشفى دون أى تصريح، والإفادة بما أسفرت عنه التحقيقات