اليوم السابع
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المهن الطبية: تقديم خدمات الدعم النفسى ومتابعة توافر أماكن لعزل الأعضاء

السبت، 30 مايو 2020 01:20 م
المهن الطبية: تقديم خدمات الدعم النفسى ومتابعة توافر أماكن لعزل الأعضاء الدكتور محمد بدوى الأمين العام المساعد لاتحاد نقابات المهن الطبية
كتبت آية دعبس

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أكد الدكتور محمد بدوى، الأمين العام المساعد لاتحاد نقابات المهن الطبية، الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، أنه لا يوجد أى حالة تواصلت مع الاتحاد خلال الفترة الماضية، تعانى من اشتباه فى الإصابة بكورونا، أو الإصابة الفعلية، إلا وتم التعامل معها طبقا لاحتياجها، إما بتقديم الدعم النفسي نتيجة للحالة التى تشهدها البلاد، وشعورهم البعض بأعراض هلع من الوضع، وخاصة من أسر الأعضاء والأرامل والأيتام.
 
وأوضح بدوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحالات التى كانت لديها اشتباه فى الإصابة بالفيروس، وهى على قوة العمل وتواصلت مع الاتحاد، تم متابعة الوضع معها حتى أجرت المسحات اللازمة ومتابعة الحالات المصابة حتى التأكد من توفير أماكن لعزلهم بالمستشفيات الحكومية، أو الخاصة لحين توفير أماكن بالحكومية، خاصة أنه طبقا للأسعار الحالية لمشروع العلاج يتم استنفاذ الحد الأقصى له فى أول يومين، وبالتالى يتم البحث عن الخدمة فى المستشفيات العامة.
 
وأضاف: كل شكوى نتلقاها يتم التعامل معها ومساعدتها، مع مراعاة الحفاظ على خصوصية كل حالة، وعدم نشر البيانات الخاصة بها، لافتا إلى أن بعض الأعضاء يحلمون النقابات تأخر صدور قرارات وزارة الصحة، رغم أن دور النقابة هو دور ضاغط يقوم على تقديم مجموعة من التوصيات التى من المفترض أن يأخذها فى الاعتبار متخذ القرار، خاصة فى ظل عدم وجود صلاحيات للنقابات أو السلطة التى تمكنها من اتخاذ القرارات.
 
كان قد أعلن اتحاد نقابات المهن الطبية "الأطباء البشريين، الصيادلة، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين"، عن تخصيصه رقم 01550003456، للإبلاغ عن إصابة أحد الأطقم الطبية بفيروس كورونا المستجد COVID19، من خلال إرسال رسائل عبر "الواتس آب"، تتضمن عدة بيانات، هى: الاسم، النقابة، رقم القيد، الرقم القومى، محل العمل، تليفون للتواصل مع العضو المصاب.
 
 

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