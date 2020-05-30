اليوم السابع
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المغرب: تسجيل 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت، 30 مايو 2020 09:08 م
المغرب: تسجيل 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
الرباط أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 66 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالى المصابين بفيروس كورونا فى المغرب إلى 7780 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المغربية فى بيان اليوم السبت ، أن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ ١٩٢ ألفا و٢١٨ حالة من بداية انتشار الفيروس فى المملكة المغربية.

وأضافت أنه تم تسجيل حالتَى وفاة جديدتين، ليرتفع عدد الوفيات إلى 204 حالات ، بينما تم تأكيد 130 حالة شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالى للمتعافين إلى 5401 حالة.

 


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