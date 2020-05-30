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المعهد العالى للصحة العامة بالإسكندرية يوضح أنواع الكمامات ودرجة حمايتها من كورونا

السبت، 30 مايو 2020 01:51 م
المعهد العالى للصحة العامة بالإسكندرية يوضح أنواع الكمامات ودرجة حمايتها من كورونا كمامات - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أكد المعهد العالى للصحة العامة بجامعة الإسكندرية فى بيان اليوم، أن هناك 3 أنواع رئيسية للماسكات الطبية ماسكات الجهاز التنفسي مثل N95 وال FFP و ماسكات جراحية عادية ذات الاستخدام الواحد وماسكات مصنوعة في المنزل من القماش وتختلف الحماية التي تقدمها الماسكات المختلفة حسب نوع الماسك.

 

١-ماسكات ال N95 وال FFP تقدم درجة حماية عالية للشخص لذلك فهي مخصصة بالاساس للاطقم الطبية.

٢-الماسكات الجراحية العادية ذات الاستخدام الواحد تعطي حماية اقل للفيروس من ماسكات ال N95 ولكنها مازالت تعطي قدر من الحماية للشخص نفسه ولكن يجب الالتزام بكل الاحترازات الوقائية الأخرى.

٣- الماسكات القماش.. فهي تعطي حماية اقل للشخص نفسه من الماسكات الجراحية (في بعض الدراسات 50٪؜ من الحماية التي تقدمها الماسكات الجراحية العادية) ولكن تكمن اهميتها الأساسية (حال عدم توفر الماسكات الجراحية) في انها تقلل نقل العدوى من الأشخاص المصابين (خاصة الذين لم تظهر الأعراض عليهم) إلى المخالطين لهم وبالتالي تقلل من انتشار العدوى ويعتبر استخدامها افضل من عدم ارتداء اي قناع للوجه.

وحسب توصيات مركز الحماية والوقاية من الأمراض CDC وبعض الدراسات العلمية الاخرى ففي حالة عدم توافر الماسكات الجراحية فينصح بلبس الماسك القماش وذلك مع الحفاظ على وسائل الوقاية الأخرى مثل غسل اليدين التباعد عدم لمس الوجه او الماسك باليد.

 

 

 


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