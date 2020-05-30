اليوم السابع
Ads
السبت، 30 مايو 2020 11:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

المراكز الأمريكية تعلن ارتفاع عدد إصابات كورونا إلى 1737950

السبت، 30 مايو 2020 10:21 م
المراكز الأمريكية تعلن ارتفاع عدد إصابات كورونا إلى 1737950 كورونا
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم السبت إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 1737950 بعد تسجيل 18123 إصابة جديدة مقارنة بالإحصاء السابق وأضافت أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 1074 إلى 102785.

وهذه هي الأرقام المسجلة لدى المراكز الأمريكية لحالات مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 29 مايو مقارنة مع تقريرها السابق الصادر يوم الجمعة.

ولا تعكس أرقام المراكز بالضرورة عدد الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

 


كورونا

أمريكا

الولايات المتحدة

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

روسيا.. موسكو تسجل 69 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا

السبت، 30 مايو 2020 10:09 م

كيف نجحت "التجربة اليابانية" فى احتواء كورونا رغم عدم الإغلاق وقلة الاختبارات.. نيويورك تايمز: طوكيو تبنت نهج تحديد نقاط التفشى وتتبع المخالطين.. وركزت على تثقيف الناس حول التباعد.. والتزام المواطنين كلمة السر

السبت، 30 مايو 2020 10:00 م

آلاف البوسنيين يحتجون مع اتهام مسئولين بالفساد خلال أزمة فيروس كورونا

السبت، 30 مايو 2020 10:00 م

حالات الشفاء من فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ2 مليون و700 ألف حالة

السبت، 30 مايو 2020 09:23 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة الروسية تصادق على أول دواء ضد فيروس كورونا فى البلاد

الصحة الروسية تصادق على أول دواء ضد فيروس كورونا فى البلاد

النيابة تؤكد تعد المتهمين جنسيا على منة فتاة التيك توك وعرض أهاليهم أموالا لاسترضائها

النيابة تؤكد تعد المتهمين جنسيا على منة فتاة التيك توك وعرض أهاليهم أموالا لاسترضائها

وزير الاتصالات: الصحة حلت مشكلة الخط الساخن بتطبيق لمتابعة المرضى

وزير الاتصالات: الصحة حلت مشكلة الخط الساخن بتطبيق لمتابعة المرضى

حالات الشفاء من فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ2 مليون و700 ألف حالة

حالات الشفاء من فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ2 مليون و700 ألف حالة

وفيات كورونا فى الولايات المتحدة تتجاوز 105 آلاف حالة والإصابات تتخطى 1.8 مليون

وفيات كورونا فى الولايات المتحدة تتجاوز 105 آلاف حالة والإصابات تتخطى 1.8 مليون

كرم جبر: اتفاق مع المركز الطبى للسكة الحديد لعلاج صحفيى المؤسسات القومية من كورونا

كرم جبر: اتفاق مع المركز الطبى للسكة الحديد لعلاج صحفيى المؤسسات القومية من كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 30-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 30-5-2020

البنتاجون يرفع حالة التأهب لدى بعض الوحدات العسكرية تحسبا للتدخل فى مينيسوتا

البنتاجون يرفع حالة التأهب لدى بعض الوحدات العسكرية تحسبا للتدخل فى مينيسوتا

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ67 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ67 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

المتهمان بترويع طفل من ذوى الإعاقة بكلب يعترفان: قريبنا وبنهزر معاه

المتهمان بترويع طفل من ذوى الإعاقة بكلب يعترفان: قريبنا وبنهزر معاه

الصحة: 6456 حالة تحولت نتائج عيناتهم من إيجابى إلى سلبى لفيروس كورونا

الصحة: 6456 حالة تحولت نتائج عيناتهم من إيجابى إلى سلبى لفيروس كورونا

الصحة: شفاء 5693 حالة من كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحى

الصحة: شفاء 5693 حالة من كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة