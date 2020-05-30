اليوم السابع
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الكونجرس يطالب الخارجية الأمريكية الضغط على تركيا لتغيير قانون العفو عن السجناء

السبت، 30 مايو 2020 09:05 م
الكونجرس يطالب الخارجية الأمريكية الضغط على تركيا لتغيير قانون العفو عن السجناء الكونجرس الأمريكى وأردوغان
كتب مصطفى عنبر

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قالت عضوة الكونجرس الأمريكى كارولين مالونى فى رسالة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو إن استبعاد تركيا لآلاف السجناء السياسيين من قانون العفو الأخير الخاص بالإفراج عن السجناء لتجنب تفشى فيروس كورونا فى السجون هو انتهاك لقوانين حقوق الإنسان الدولية، كما أورد موقع أحوال التركى.

وأصدرت تركيا قانون فى 14 أبريل لإطلاق سراح ما يصل إلى 90 ألف سجين، أو حوالى ثلث السجناء. ومع ذلك، فإن إجراءات العفو لم تشمل آلاف الأشخاص الذين كانوا رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة أو سجنوا بموجب قوانين مكافحة الإرهاب المحددة بشكل واسع فى تركيا. تضمنت قائمة السجناء المستبعدين المحامين والصحفيين والسياسيين والمعلمين وموظفى الخدمة المدنية والفنانين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وفى الرسالة التى نشرت على حساب تويتر لعضوة الحزب الديمقراطي. حثت مالونى بومبيو على الضغط علنا على الحكومة التركية لتعديل قانون العفو وإطلاق سراح السجناء السياسيين "لأسباب إنسانية".

 


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الخارجية الامريكية

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الحكومة التركية

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